¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SPARKLE¤«¤éIntel(R) Arc(TM) B570¤Ë¹âÎäµÑ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¡ØSB570G-10GOC¡Ù¤òÈ¯Çä
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
SPARKLE¡Ø SB570G-10GOC¡Ù
- 95mm¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò2´ðÈ÷¤¨¤¿¹âÎäµÑ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¡£
- ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥À¥Ö¥ë¥Üー¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£
- Î®Àþ·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ìー¥É¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÎäµÑ¸úÎ¨¤òÈ¯´ø¡£
- °ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ää»ß¤¹¤ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
- Intel Xe SS¤ÎAI¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ä¡¢AV1¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥³ー¥É¤Ê¤É¡¢Intel Arc¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
SB570G-10GOC | SPARKLE (¥¹¥Ñー¥¯¥ë) Intel Arc B570 ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥óÅëºÜ ¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É
ËÜÂÎÀµÌÌ
¥Ö¥é¥±¥Ã¥È
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/875_1_88d3250bf379e206d747753e79e30d87.jpg ]
¥»¥ß¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹ÂÐ±þ
¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÂÐ±þ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/sb570g-10goc.html
SPARKLE¡Ø SB570G-10GOC¡Ù
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹:»°Ã«¹°¼¡¡¢ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤¬ÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢Sparkle Computer¼Ò(ËÜ¼Ò:ÂæÏÑ)¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSB570G-10GOC¡Ù¤Ï¡¢Intel Arc B570¤Ë¹âÎäµÑ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£
- 95mm¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò2´ðÈ÷¤¨¤¿¹âÎäµÑ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¡£
- ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥À¥Ö¥ë¥Üー¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£
- Î®Àþ·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ìー¥É¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÎäµÑ¸úÎ¨¤òÈ¯´ø¡£
- °ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ää»ß¤¹¤ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
- Intel Xe SS¤ÎAI¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ä¡¢AV1¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥³ー¥É¤Ê¤É¡¢Intel Arc¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
2025Ç¯1·î16ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
SB570G-10GOC | SPARKLE (¥¹¥Ñー¥¯¥ë) Intel Arc B570 ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥óÅëºÜ ¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É
ËÜÂÎÀµÌÌ
¥Ö¥é¥±¥Ã¥È
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/875_1_88d3250bf379e206d747753e79e30d87.jpg ]
ÁÛÄêÇä²Á¡§\45,800Á°¸å(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2025Ç¯1·î16Æü
¥»¥ß¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹ÂÐ±þ
¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÂÐ±þ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/sb570g-10goc.html