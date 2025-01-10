Cohesity¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½

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- 451 Research¡¡(S&P Global Market Intelligence»±²¼)¡§2023Ç¯VoTE¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÁÈ¿¥¹ÔÆ°Ä´ºº¡õ2024Ç¯VoTE¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í½»»Ä´ºº¤è¤ê
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