²ñ´ü½ªÎ»ÌÜÁ°¡ª¡Ô1·î19Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡ÕÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö ±Ê±ó¤Î¥ß¥å¥·¥ã¡Ù
12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥Ò¥«¥ê¥¨¥Ûー¥ë(½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨£¹F)¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö ±Ê±ó¤Î¥ß¥å¥·¥ã¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç²ñ´ü½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÎÂç¤Ê·Ý½Ñ²È¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¥·¥ã¤Î²è¶È¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤ÎÃæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö±ÇÁü¤ÇÉ³²ò¤¯ËÜÅ¸¡£¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ーÍÍ¼°Á´À¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ーºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸åÈ¾À¸¤ÎÂçºî¡Ò¥¹¥é¥ô½ö»ö»í¡Ó¤Î20ÅÀ¤òÇ÷¤êÍè¤ëÂç²èÌÌ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÄËëÁ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥Ã¥ー¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÊ¡ÂÞ¡Ë¤â³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¡£2025Ç¯¤Î¡ØÅ¸Í÷²ñ¤Ï¤¸¤á¡Ù¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡£½ä²óÅ¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ï¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±ÆOK¡ª¸áÁ°Ãæ¤Ïº®»¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¶õ´Ö¤Î»£±Æ¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¤¬¥ª¥¹¥¹¥á!!
¢¡¼ÂºÝ¤ÎË×Æþ´¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¡ª¡ª¥¤¥Þー¥·¥Ö±ÇÁü¤ò¥Á¥é¤Ã¤È¸«¤»¤Þ¤¹¢ö
360ÅÙÊñ¤Þ¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤È²ñ¾ì¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤ÏÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Nf1OWg9Vtok ]
¢¡¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¡ùÅ¸Í÷²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥é¥Ã¥ー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
ËÜÅ¸¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÅ¸Í÷²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥é¥Ã¥ー¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÊ¡ÂÞ¡Ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ß¥å¥·¥ã¤ÎºîÉÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿·¤²¼(1,430±ß)¤È¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë(990±ß)¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¹ç·×2,420±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È920±ßOFF¤Î1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡ª¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ò¥¹¥é¥ô½ö»ö»í¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Î¡Ö¸ø¼°¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/24_mucha/topics/lucky1.html
¢¡¥ß¥å¥·¥ã¤Î¤ÒÂ¹¡ã¥Þ¥ë¥«¥¹¡¦¥ß¥å¥·¥ã»á¡ä¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=U5ZPdCn9vIA ]
¢¡¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛºòÇ¯12/3¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¸ø³«¡ª
https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/24_mucha/topics/ivent1203.html
¢¡¡Ö¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¤Ê¤É¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð
https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/24_mucha/topics/comment.html
¢£³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö ±Ê±ó¤Î¥ß¥å¥·¥ã
²ñ´ü¡§2024Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯£±·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ò¥«¥ê¥¨¥Ûー¥ë(½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨9F)
³«¾ì»þ´Ö¡§11:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï19:30¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯£±·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ýÆþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/34737/table/51_1_6cd7cc1c5cd0e0f54cf8163f42c204f7.jpg ]
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³ØÀ¸·ô¤ò¤ªµá¤á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®³ØÀ¸¤Ï½ü¤¯¡Ë
¢¨¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤È¤ªÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý1Ì¾ÍÍ¤ÏÈ¾³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ÚÊ¿Æü¡Û°ìÈÌ1,450±ß¡¢¡ÚÊ¿Æü¡ÛÂç³Ø¡¦¹â¹»À¸1,000±ß¡¢¡ÚÊ¿Æü¡ÛÃæ³Ø¡¦¾®³ØÀ¸600±ß¡¢¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û°ìÈÌ1,650±ß¡¢¡ÚÅÚÆü½Ë¡ÛÂç³Ø¡¦¹â¹»À¸1,200±ß¡¢¡ÚÅÚÆü½Ë¡ÛÃæ³Ø¡¦¾®³ØÀ¸750±ß¡ËÅöÆüÁë¸ý¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈÎÇä¾ì½ê¡ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È MY Bunkamura¡¢¥¢¥½¥Ó¥åー¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É¡§687-095¡Ë¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊL¥³ー¥É¡§32987¡Ë¡¢e+¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë¡¢³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¡¡Â¾
¡üËÜÅ¸¤Ï²ñ´üÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë»öÁ°Í½Ìó¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ë¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆü»þÍ½Ìó¤Ï¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÍ½Äê¤ÈÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½ÌóÊýË¡¡¢Å¸Í÷²ñ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§Bunkamura¡¢¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö¡¢¥ß¥å¥·¥ãºâÃÄ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢£Â£Ó¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¸å±ç¡§ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¡¿¥¢¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¦¥Õ¥é¥ó¥»¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¡¢¥Á¥§¥³¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¡¢J-WAVE
¶¨ÎÏ¡§¥Æ¥â¥¢¥ó
¤ªÌä¹ç¤»¡§050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
Å¸Í÷²ñHP¡§https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/24_mucha/