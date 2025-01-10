¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ÇºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¡×ÌÜ»Ø¤¹MJOLNIR SPACEWORKS¡¢¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3.1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä±§ÃèÍÑ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Viscor Tor¡¢°Ê²¼¡ÖMSW¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Incubate FundÍÍ¡¢UntroD Captal JapanÍÍ¡¢»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÍÍ¤ò°ú¼õ¿Í¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áí³ÛÌó3.1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤ÄJ-KISS·¿¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯1·îÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÎß·×Ä´Ã£³Û¤ÏÌó4.5²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â²Á¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È±§ÃèÍÑÌµÍÏÀÜ¥¿¥ó¥¯¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±§Ãè´ØÏ¢´ë¶ÈÍÍ¤ËÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î±§Ãè³«È¯¡¦±§ÃèÍøÍÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ÈÂç¤¹¤ë±§ÃèÍøÍÑ¤È¥í¥±¥Ã¥ÈÉÔÂ¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹
¶áÇ¯¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ë¸Â¤é¤º¿·¶½¹ñ¤â±§ÃèÍø³èÍÑ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç±§Ãè»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹Áý²Ã¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ä±§ÃèÍ¢Á÷µ¡Åù¤Î¥Ú¥¤¥íー¥É¤ÎÂÇ¾å¤²¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¾å¤²¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂÇ¾å¤²¥³¥¹¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â³Û¤Ç¤¹¡£
MSW¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹â³Û¤«¤ÄÄ¹Ç¼´üÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óµÚ¤Ó¥¿¥ó¥¯¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÉÔÂ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢°ÂÁ´¡¢°Â²Á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£MSW¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
¸½ºß¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼çÎ®¤È¤·¤Æ¡¢±ÕÂÎ¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë³«È¯¡¦À½Â¤Èñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤³«È¯À½Â¤´ü´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢MSW¤Î³«È¯¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÌ»º¤ÈÄã¥³¥¹¥È²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¤¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Ç³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
MSW¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ïº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿40kNµé¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹â³Û¤«¤ÄÄ¹Ç¼´üÉÊ¤Ç¤¢¤ë¿ä¿ÊºÞ¥¿¥ó¥¯¤ÎÌµÍÏÀÜÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÍ¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ú¼õÀè¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò General Partner ÀÖ±º Å° ÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Î³«È¯¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢ºÆÅÀ²Ð²ÄÇ½¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë40kNµé¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÅö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ÇÀ¤³¦1¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥íー¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¾®Àµ ¿ðµ¨ÍÍ ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¥¿¥ó¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢±§Ãè³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÄã¥³¥¹¥È²½¤ÈÎÌ»º²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê³«È¯·Ð¸³¤ÈÂî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä³«È¯¥Áー¥à¤¬¡¢³«È¯¤È¼Â¾Ú¤òÃå¼Â¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸³ô¼ç¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÊÄ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢º£²óÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢±§Ãè³«È¯¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯²ò¾Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ª¤è¤Ó±§Ãè»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·ÆÀ¤ëÅö¼Ò¤ò¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò Åê»ñÂè°ìÉô ¼¡Ä¹ ¿§Àî ¾¸ã ÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
±§Ãè»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥È¤ä¶¡µëÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÌµÍÏÀÜ¥¿¥ó¥¯¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢MUFG¤¬Í¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMJOLNIR SPACEWORKS¡Ê¥ß¥è¥ë¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Úー¥¹¥ïー¥¯¥¹¡¢Î¬¾Î¡§MSW¡Ë
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Viscor Tor¡Ê¥Ó¥¹¥³¥¢¡¦¥Èー¥ë¡Ë
- ÀßÎ©¡§2020Ç¯1·î21Æü
- ½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ10¾òÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£± Noblesse SAPPORO 201
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹Ò¶õµ¡¡¢±§Ãèµ¡´ï¡¢ÈôæÆÂÎµÚ¤Ó´ØÏ¢µ¡´ï¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢ÇäÇã¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.mjolnir-sw.com