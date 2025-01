¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤ÎÂÎ¸³·¿¥ê¥Æー¥ë»ÜÀß¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store¡×2025Ç¯½Õ 3Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛)は、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」を2025年春に3店舗オープンします。

「バンダイナムコ Cross Store」は、2022年7月に横浜・博多にオープンして以来、国内8店舗、2023年8月にはイギリスに海外1号店をオープンしました。

今春オープンする3店はいずれも県内初出店。バンダイナムコグループ会社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとしてさまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

今後もバンダイナムコグループのIP※軸戦略軸に基づく体験型リテール施設にご期待ください。

※ IP…intellectual property(インテレクチュアル プロパティ)、知的財産。ここではアニメやゲーム、映画、アイドルなどを指します。

【施設概要】

名称:バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン

所在地:埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 3F

名称:バンダイナムコ Cross Store 仙台

所在地:宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 イオンモール名取 3F



名称:バンダイナムコ Cross Store 名古屋

所在地:愛知県名古屋市西区二方町40番 mozoワンダーシティ 4F

■バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン

国内2店舗目の未就学児向けインドアプレイグラウンド「屋内・冒険の島 ドコドコ」や、赤ちゃん絵本『しましまぐるぐる』をテーマにした0~2歳11か月までの乳幼児特化施設「しまぐるランド」をオープンするほか、オフィシャルショップをオープンします。

<出店コンテンツ> 1月10日時点 五十音順

一番くじ公式ショップ、屋内・冒険の島 ドコドコ、ガシャポンのデパート、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、さんすたーぶんぐのおみせ、サンライズワールド、しまぐるランド、shopぬい、たまごっちのおみせ、TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models、ナムコ、BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP、BANDAI SPIRITS Hobby SHOP、BN Picturesストア、VS PARK、MegaHouse Official Store、ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

今後、出店コンテンツは追加の予定です。

■バンダイナムコ Cross Store 仙台

東北地方初出店。移転リニューアルするナムコのほか、オフィシャルショップをオープンします。

<出店コンテンツ> 1月10日時点 五十音順

一番くじ公式ショップ、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、さんすたーぶんぐのおみせ、サンライズワールド、shopぬい、たまごっちのおみせ、TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models、BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP、BANDAI SPIRITS Hobby SHOP、ナムコ、MegaHouse Official Store、ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

今後、出店コンテンツは追加の予定です。

■バンダイナムコ Cross Store 名古屋

東海地方初出店。ナムコのほか、オフィシャルショップをオープンします。

<出店コンテンツ> 1月10日時点 五十音順

アイカツ!オフィシャルストア、一番くじ公式ショップ、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、30 MINUTES LABEL ZONE、さんすたーぶんぐのおみせ、shopぬい、たまごっちのおみせ、TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models、BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP、ナムコ、MegaHouse Official Store、ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

今後、出店コンテンツは追加の予定です。

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.