大ヒット映画『ランボー』三部作とのスペシャルコラボレーション開催！『World of Tanks』で「ジョン・ランボー」をはじめとした、人気キャラクターが入手できる期間限定イベントが1月16日より開始

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』において、期間限定のバトルパス「バトルパス・スペシャル:ランボー」を1月16日から1月30日にかけて開催することを発表いたしました。

YouTube公式トレーラー:バトルパス・スペシャル:ランボー(https://youtu.be/XQOOdyqvceg)

■映画『ランボー』三部作の象徴的なキャラクターやアイテムが満載

本バトルパスでは、映画「ランボー」三部作から厳選された5人の象徴的なキャラクターに加え、最終報酬としてジョン・ランボーの不屈の精神を具現化したランボー仕様のプレミアム重戦車をご用意いたしました。

イベント期間中、プレイヤーはバトルパスの報酬で搭乗員として「ジョン・ランボー」、「ウィル・ティーズル」「マーシャル・マードック」の入手に挑戦することができます。さらに、期間中に購入可能となるバンドルパックからは「トラウトマン大佐」や、「コー・バオ」が入手可能となっております。各キャラクターのオリジナル音声パックも同時に入手することができるので、『ランボー』キャラクターたのちのボイスと共に臨場感ある戦闘を楽しむことができます。

最終報酬となるランボー仕様のプレミアム重戦車は、不屈の精神と機転の利く特性を体現した車両です。車両デザインには映画を象徴する要素が随所に散りばめられており、罠用の丸太やランボーの標章となったナイフ、ランボーのバンダナを纏った機関銃、銘なども刻まれており、ランボーの要素をふんだんに盛り込んだ特別な車輌となっております。

さらに、アメリカの森林からベトナムのジャングル、アフガニスタンの砂漠まで、ランボーの壮大な旅を想起させるカラースキームを用いたカスタマイズ要素もお楽しみいただけます。

1月16日から1月30日まで、映画「ランボー」三部作のスタイルに染まる『World of Tanks』の戦場をぜひともご体験ください。

詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください:https://worldoftanks.asia/ja/

■STUDIOCANALについて

STUDIOCANALは、ヨーロッパを代表する映画・ドラマスタジオとして、世界規模の制作・配給ネットワークを展開しています。オーストリア、ベネルクス、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、ポーランド、スペイン、イギリスのヨーロッパ主要9か国を中心に、オーストラリア、ニュージーランド、さらにアメリカ、中国にも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。年間80作品もの映画製作と配給を手掛け、世界最高峰のフィルムカタログの一つとして、60か国から集められた9,400本以上の作品を所有。100年に及ぶ映画史を網羅するコレクションの保存にも力を入れており、過去7年間で約1,000本のクラシック映画を4Kでリストアするプロジェクトに2,500万ユーロを投資してきました。また、STUDIOCANALは映画製作にとどまらず、年間15本を超えるドラマシリーズも手掛けています。地域密着型の作品から国際的な共同製作による話題作まで、多彩なラインナップを展開。自社制作作品やCANAL+オリジナル作品を含む2,000時間以上のコンテンツを世界中に配給しています。フランスの2e BureauやStudiocanal Originalをはじめ、世界各地の制作会社との強力なネットワークを活かし、魅力的なコンテンツを生み出し続けています。

詳細はこちら:canalplusgroup.com/en/group/content-production-distribution-and-other

■Creative Licensingについて

Creative Licensingは、1982年に設立された独立系のマーチャンダイジング・ライセンス代理店で、長期的なブランド開発を専門としており、『World of Tanks』との提携においてもSTUDIOCANALを代表して活動しています。

公式ウェブサイト: creativelicensingcorporation.com

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームです。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルに世界中のプレイヤーとともに飛び込みましょう。精巧に史実に則りデザインされた11の国家より登場する800種以上の戦車がキミを待っています!

『World of Tanks』公式サイト: https://worldoftanks.asia/ja/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。