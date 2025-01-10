8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¡Ö¥È¥³¥¸¥é¥ßÇò½ñ2025¡×¤ò¸ø³«
¡¡8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ö¥È¥³¥¸¥é¥ßÇò½ñ2025¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇò½ñ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÌäÂê¤Î¸½¾õ¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÄ´ººÇØ·Ê¡×¡ÖÄ´ºº·ë²Ì¡×¡ÖÌäÂê¤È¸½¾õ¡×¡ÖÂÐºö¤Î»ëÅÀ¡×¤Î4¤Ä¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐºö¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÔÀ¯¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥³¥¸¥é¥ßÇò½ñ2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÂÐºö¾õ¶·¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò½ñ¤ÎÌÜÅª
ËÜÇò½ñ¤Ï¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ßÌäÂê¤Î¼ÂÂÖ¤ò¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÌ³ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÂÐºö¿ä¿Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÔÀ¯¤Î»Ù±çµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò½ñ¤ÎÁ´Ê¸¤ä¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢Åö¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÂÐºö¸¡Æ¤¤ä¶È³¦Á´ÂÎ¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤Ç¤¤ë»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÌäÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»î¤ß¤ò¤µ¤µ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¿´·¡¤ê¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂêÇ§¼±¤È²ò·èºö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡Ö¥È¥³¥¸¥é¥ßÇò½ñ 2025¡×
https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/download/(https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/download/)
8thCAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø ´Ä¶¤òÁÏ¤ë Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë ¡Ù
²æ¡¹¤Ï¡¢1960Ç¯°ÊÍè·úÃÛÊª¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ËÁ±¤¤ÃÏµå´Ä¶¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö·¼ÌØ¡×¢ª¡Ö¶µ°é¡×¢ª¡ÖÍ½ËÉ¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄó¾§¤·¡¢´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò Ì¾¡§8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§²¬Éô¡¡ÈþÆï»Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-16-7 ¶äºÂ£²ÃúÌÜ ¾¾ÃÝ¥Ó¥ëANNEX 3F
Àß Î©¡§2018Ç¯12·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://8thcal.design/
¥È¥³¥¸¥é¤Ì¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/
ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
8thCAL³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail¡§info@8thcal.design