【春の卒業旅行プラン】ありがとう青春！学生限定10,000円ぽっきり価格＆売店利用券付★ワイワイ思い出作り
～学生限定 春の特別プラン～
啄木亭の卒業旅行プラン♪
学生最後の想いでづくりをサポートします！
【学生限定特典】
対象：高校生以上の学生の方
条件：チェックイン時に学生証の提示で下記特典をお付けします
1.卒業記念価格！お一人様ぽっきり10,000円（税込）
2.ワイワイ利用券1,000円分（ドリンク2本と菓子パー引換券です）
※条件に満たない場合は、特典対象外となります。予めご注意願います。
啄木亭の卒業旅行プラン♪
学生最後の想いでづくりをサポートします！
【学生限定特典】
対象：高校生以上の学生の方
条件：チェックイン時に学生証の提示で下記特典をお付けします
1.卒業記念価格！お一人様ぽっきり10,000円（税込）
2.ワイワイ利用券1,000円分（ドリンク2本と菓子パー引換券です）
※条件に満たない場合は、特典対象外となります。予めご注意願います。
ご予約は：1部屋：4名様～6名様でお申し込み下さい。
下記よりご予約をお待ちしております。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19843446(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19843446)
2025年1月おすすめプラン
１.【啄木亭でシネマステイ】新客室プレミアツインでおこもりシネマ♪映画のお供特典付！
新たに誕生した、限定3室のプレミアツインでゆったりのんびり寛ぎませんか？
今回特別に、お部屋の大画面テレビにAmazonfirestickを用意しました！
映画にスポーツ鑑賞を心ゆくまでお楽しみください♪
【特典】
鑑賞のお供にお菓子やドリンクを用意（1室につき1セット）
※内容は当日までのお楽しみ
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10202305(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10202305)
２.【2月限定タイムセール】1月中のご予約で20％OFF！冬の美肌温泉をお得に満喫♪
～2月限定タイムセール～
※事前決済専用プラン※
宿泊期間：2/1（土）～2/28（金）
予約期間：～1/31（金）
冬にこそ温泉の温もりに癒されたい！
2月のご宿泊が最大20％お得なタイムセールプランです。
ご予約は1/31まで！空室があるうちにお急ぎください。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19391545（※事前決済専用※）