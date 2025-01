日本初出店も続々！韓国大人気ショップが東京に勢ぞろい「KFES ～１日韓国旅 in 有楽町マルイ～ 」

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、取締役社長:⻘野 真博)にて、「KFES ~1日韓国旅 in 有楽町マルイ~ 」を開催いたします。東京の中心にいながら、韓国で人気のショップを巡っているような旅気分を味わえるポップアップイベントです。

■「KFES ~1日韓国旅 in 有楽町マルイ~ 」

今韓国で人気のバラエティ豊かなショップが勢揃いします。また多くのショップが日本のイベント初出店となっております。有楽町マルイで初開催となるこのイベントで、韓国の魅力を再発見してみませんか?皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■話題の韓国ブランドが勢ぞろい!

ZMILLENNIAL(ジミレニアル)

韓国・釜山のアパレル・雑貨のブランド。猫キャラクター「シムスル君(意地悪君)」や、「月」「13」をデザインしたグッズが人気です。

https://www.instagram.com/zm_illennial_jp.official/?__pwa=1

期間:1月15日(水)~ 1月28日(火)、場所:1Fイベントスペース

OKUDO(オクダン)

済州島でよく見られる飾りや、「トルハルバン」という済州島を象徴する石像をモチーフにしたパン、ラテなどを販売しているショップです。現地のゴツゴツした岩をイメージした「ソボロパン」や、韓国風ツイストドーナツ「クァベギ」、板チョコの中にピスタチオペーストとカダイフ(とうもろこしの粉からつくられるパリパリの麺)が入った、韓国で大流行中のドバイチョコレートを販売いたします。

https://www.instagram.com/okudo_shinokubo/

期間:1月22日(水)~ 1月28日(火)、場所:1F 花馬車

レイジーカクタス/レイジーバナナ

日本初上陸!2016年に韓国の絵本作家lazydayeさんによって誕生したキャラクター、レイジーカクタスとレイジーバナナの雑貨ショップです。韓国ソウルにあるカフェ街・望遠洞(マンウォンドン)に店舗があり、2024年に日本に初上陸しました。「 It`s okay to be lazy 」と頑張らなくても大丈夫というコンセプトのゆるーいフォルムにホッとするキャラクターのグッズです。

Instagram:https://www.instagram.com/lazycactus.jp/?__pwa=1

期間:1月22日(水)~ 1月28日(火)、場所:2F コンセプトショップス

riri rooms

韓国インテリア雑貨のセレクトショップ。特にアンティーク調・ヴィンテージ調のお皿やマグ、雑貨などをメインにセレクトしています。また、トレンドのモール人形やヘアアクセサリー、キーリングなどオリジナルアイテムも制作・販売しています。期間中は親子向け雑貨や大人向けアクセサリーなど幅広く取りそろえています。淡色・くすみカラー好きの皆さま、ぜひお待ちしております!

https://www.instagram.com/ririrooms.official/?__pwa=1

【キャンペーン】

ご購入金額によってノベルティをプレゼント! ※数に限りがございます

税込2,000円以上:オリジナルポストカード

税込5,000円以上:オリジナルキーリング

期間:1月15日(水)~ 1月21日(火)、場所:2F コンセプトショップス

yuu

韓国でオーナー自ら買い付けてきた個性的なカジュアルアクセサリーセレクトショップです。

https://www.instagram.com/yuu_select/?__pwa=1

期間:1月15日(水)~ 1月21日(火)、場所:2F コンセプトショップス

RNMS

韓国で話題のバッグブランドです。バッグの色は、それぞれの色の個性がよく表れるように、多様で大胆な配色を試みています。このような挑戦には「私たち一人ひとりが魅力的で価値のある存在であり、他人を気にせずに個性を表現してほしい」という願いが込められています。

Instagram:https://www.instagram.com/rnms_rinomuseo/?__pwa=1

【キャンペーン】

「RNMS」商品を購入してくださった先着5名さまに、「RNMS」リフレクタートートバッグをプレゼントいたします。※「RNMS」ストラップのみをご購入の場合は対象外となります

期間:1月15日(水)~ 1月21日(火)、場所:2F コンセプトショップス

URBAN GROVE

ペットと子ども、そして飼い主が一緒に思い出をつくるペットミリールック(family + pet = petmily)のブランドです。子ども用やペット用、飼い主用の衣類やアクセサリーを制作しており、ほとんどの製品を手づくりで丁寧に仕上げています。

https://www.instagram.com/_urbangrove/?__pwa=1

期間:1月15日(水)~ 1月21日(火)、場所:2F コンセプトショップス

Ryan

すべての女性に潜む美しさと魅力を引き出す、「華やかさ」で「グラマー」なジュエリーブランドです。高品質のジュエリーをお手頃な価格で提供いたします。

http://e-ryan.co.kr/

期間:1月15日(水)~ 1月21日(火)、場所:2F コンセプトショップス

Salon de Yohn

10年の歴史を持つ韓国アパレルブランドです。クラシックなデザインと、繊細なディテールが特徴です。

https://www.instagram.com/salondeyohn/?__pwa=1

【キャンペーン】

1月22日(水)のイベント初日に、税込10,000円以上ご購入いただいたお客さまに、スエードボタンハットを3色(ブラック、キャメル、アイボリー)の中からランダムで1つプレゼントいたします。※数に限りがございます

期間:1月22日(水)~ 1月28日(火)、場所:2F コンセプトショップス

My Choi

スニーカーはもちろんシューズやブーツまで、自分だけの特別なアイテムに変えられる、カスタムキットやアクセサリーを販売するハンドメイドファッションアクセサリーブランドです。「My Choi」はお持ちの靴にあなただけのカラーをプラスできるお手伝いをします。

https://www.instagram.com/mychoi.official/?__pwa=1

【キャンペーン】

ポップアップ特別企画として、全商品15~20%割引!

期間:1月22日(水)~ 1月28日(火)、場所:2F コンセプトショップス

Dancing Whale

幼児から大人まで家族みんなが安心して使えるヴィーガン・スキンケア・ブランドです。すべての商品が植物性由来の原材料を用いてつくられた、肌にも環境にもやさしいコスメ商品です。

https://lit.link/dancingwhale

【キャンペーン】

1.全商品10%~22%割引

2.商品ご購入特典

・公式LINE登録のお客さま全員に、マスクパックを1枚プレゼント

・ご購入いただいたお客さま全員に、購入金額に応じて、ミニシリーズ(クレンジングフォーム・クレンジングオイル・日焼け止め)、またはオリジナルトートバッグをプレゼント

期間:1月14日(火)~ 1月27日(月)、場所:3Fイベントスペース

※「KFES ~1日韓国旅 in 有楽町マルイ~ 」開催期間より1日前倒しで開催

MEKOKORE

話題の韓国コスメを集めたポップアップショップです。ぜひこの機会に人気コスメブランドをお試しください!

https://www.instagram.com/mekokore_official/

期間:1月22日(水)~ 1月28日(火)

場所:1Fイベントスペース、2Fコンセプトショップス

【キャンペーン】

韓国コスメが全員にあたるスタンプラリーを実施!各韓国コスメブランドの条件をクリアしていただきますと、スタンプが1個もらえます!スタンプを5個集めると、はずれなしでコスメ商品が1個当たるくじ引きができます。※一日数量限定、商品が無くなり次第予告なしで終了します

期間:1月23日(木)~ 1月28日(火)

1「freemay」

自然と科学が出会い、さまざまな肌の悩みを根本的に改善するために研究されたコスメブランドです。

https://www.i-beautyleader.com/

【キャンペーン】

公式Instagramアカウント「@freemay_official 」をフォローし、「freemay」ご購入商品の写真アップロードしていただくと、スタンプとプレゼントがもらえます。※数に限りがございます

2「Teabless」

お茶の香りと力を肌に届ける、ティーパフュームパーソナルケアブランドです。

https://teabless.co.kr/

【キャンペーン】

公式Instagramアカウント「@Teablessf_official_jp」をフォローし、イベント写真を投稿、または「Teabless」ご購入商品の写真アップロードしていただくと、スタンプとプレゼントがもらえます。※数に限りがございます

3「Dr.bio」

乾燥肌・敏感肌のための乳酸菌ダーマコスメです。

https://doctorbio.kr/

【キャンペーン】

公式Instagramアカウント「@dr.bio_official_jp」をフォローし、イベント写真を投稿、または「Dr.bio」ご購入商品の写真アップロードしていただくと、スタンプとプレゼントがもらえます。※数に限りがございます

4「ureun」

子どもから大人まで家族皆が安心して使える健康なヴィーガン・スキンケア・ブランドです。

https://www.ureun.com/

【キャンペーン】

公式Instagramアカウント「@ureun_official_jp」、Qoo10dサイト「ureun」の2つをフォローしていただくと、スタンプがもらえます。

また、「ureun」ご購入商品の写真を公式アカウントのタグをつけてアップロードしていただくと、プレゼントがもらえます。※数に限りがございます

5.「avajar」

リフティング小顔マスクをはじめ、パック・マスク類が豊富な人気のブランドです。

https://www.qoo10.jp/g/924680700

【キャンペーン】

公式Instagramアカウント 「@avajar_jp」を フォローしていただくと、スタンプがもらえます。さらに「avajar」ポップアップイベント内容をInstagramに投稿いただくと、プレゼントがもらえます。※数に限りがございます

■イベント概要

開催期間:2025年1月15日(木)~1月28日(火)

開催場所:有楽町マルイ 1F・2F・3F

営業時間:11:00~20:00

※開催期間、営業時間は出店者により異なります。詳細は有楽町マルイHPにてご確認ください

※イベントおよび、参加ブランドや商品内容は予告なく変更・中止になる場合がございます

※商品の数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください

※画像はイメージです。実際の販売商品とは異なる場合がございます

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/