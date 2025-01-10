Kalafina × 有明ガーデン コラボキャンペーン開催！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）は、2025年1月15日(水)に東京ガーデンシアターで開催される、Kalafinaの公演を記念して、複合商業施設「有明ガーデン」（所在地：東京都江東区）にて、期間限定キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_1_e15e694db7ed18df2a875541d1e40e4f.jpg ]
キャンペーン詳細
・「Kalafina Anniversary LIVE 2025」公演キービジュアルミニカードプレゼント
お買い上げ3,000円（税込）ごとに、「Kalafina Anniversary LIVE 2025」公演キービジュアルミニカードを1枚プレゼントいたします。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_2_e7ca119e0db0635ee0d3828a94a7588a.jpg ]
・メンバーに想いが届く！ LIVE記念メッセージボード
ミニカードを受け取った方のみが参加できるメッセージボードを設置します。
当日18:30までにご記入いただいたメッセージボードは、公演中、Kalafinaメンバーの皆様の目に触れる場所に展示いたします。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_3_58b31a0cba01b5ee1fa024ded91c0a91.jpg ]
ミニカードイメージ
メッセージボードイメージ
・コラボフード・ドリンク販売
有明ガーデン内店舗と東京ガーデンシアター内売店では、コラボフード・ドリンクを販売いたします。
Madame Delluc 有明ガーデン店
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_4_902e48a5b02b3db2e93ad68cb4494150.jpg ]
・有明ガーデン館内 BGMジャック
来場者の皆様に、より一層アーティストの世界観を楽しんでいただくため、モール館内のBGMをアーティストの楽曲で埋め尽くす演出を行います。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_5_b9df260fd1711a7c66c87c0d6e1ee930.jpg ]
▼本イベントの詳細は以下のリンク先にてご確認ください。
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2297/
※実施内容は変更・中止になる場合がございます。
※画像は全てイメージです。
有明ガーデンについて
「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。
▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping
▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
https://www.hvf.jp/ariake-grand/
▼東京ガーデンシアター
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/
▼有明四季劇場
https://www.shiki.jp/applause/lionking/
住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて
無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。
施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/
所在地：東京都江東区有明2-1-8
開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社
駐車場：約1,800台
アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分
営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00
主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、サーティワンアイスクリーム、タコベル、イオンスタイル、ビオラルなど
※一部、営業時間の異なる店舗がございます。
※営業時間が変更になる場合があります。