Kalafina × 有明ガーデン コラボキャンペーン開催！

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）は、2025年1月15日(水)に東京ガーデンシアターで開催される、Kalafinaの公演を記念して、複合商業施設「有明ガーデン」（所在地：東京都江東区）にて、期間限定キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_1_e15e694db7ed18df2a875541d1e40e4f.jpg ]・「Kalafina Anniversary LIVE 2025」公演キービジュアルミニカードプレゼント

お買い上げ3,000円（税込）ごとに、「Kalafina Anniversary LIVE 2025」公演キービジュアルミニカードを1枚プレゼントいたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_2_e7ca119e0db0635ee0d3828a94a7588a.jpg ]・メンバーに想いが届く！ LIVE記念メッセージボード

ミニカードを受け取った方のみが参加できるメッセージボードを設置します。

当日18:30までにご記入いただいたメッセージボードは、公演中、Kalafinaメンバーの皆様の目に触れる場所に展示いたします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_3_58b31a0cba01b5ee1fa024ded91c0a91.jpg ]ミニカードイメージメッセージボードイメージ・コラボフード・ドリンク販売

有明ガーデン内店舗と東京ガーデンシアター内売店では、コラボフード・ドリンクを販売いたします。

Madame Delluc 有明ガーデン店[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_4_902e48a5b02b3db2e93ad68cb4494150.jpg ]・有明ガーデン館内 BGMジャック

来場者の皆様に、より一層アーティストの世界観を楽しんでいただくため、モール館内のBGMをアーティストの楽曲で埋め尽くす演出を行います。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/304_5_b9df260fd1711a7c66c87c0d6e1ee930.jpg ]

▼本イベントの詳細は以下のリンク先にてご確認ください。

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2297/

※実施内容は変更・中止になる場合がございます。

※画像は全てイメージです。

有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。



施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地：東京都江東区有明2-1-8

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約1,800台

アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00

主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、サーティワンアイスクリーム、タコベル、イオンスタイル、ビオラルなど

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※営業時間が変更になる場合があります。