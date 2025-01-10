Èþ¿©¤ÎÀ»ÃÏ »°½Å¸©¤Ç½é³«ºÅ¡ª3/15¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16¡ÊÆü¡Ë»°½Å¤ÎÂ¢¸µ17Â¢¤¬·¬Ì¾¤Ë½¸¤¦¡ÖKUWANA SAKE SQUARE 2025 -Èþ¿©¤ÎÀ»ÃÏ »°½Å¤Î¼ò-¡×
»°½Å¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤È»°½Å¥Æ¥ì¥Ó / ¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó / ZIP-FM¤¬¡¢»°½Å¸©¤Î¼òÂ¤¶È³¦¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¼ò»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKUWANA SAKE SQUARE -Èþ¿©¤ÎÀ»ÃÏ »°½Å¤Î¼ò-¡×¤¬¡¢·¬Ì¾±ØÀ¾¸ý ÆÃÀß²ñ¾ì ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ï¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤è¤êÅ·¾ÈÂç¿À¤¬¸æÄÃºÂ¤µ¤ì¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¸æ¿©¹ñ¡Ê¤ß¤±¤Ä¤¯¤Ë¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¿©Ê¸²½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æµª°ËÈ¾ÅçÅì´ß¤ÎËÉÙ¤Ê¿å»ñ¸»¤È¼«Á³¤Î½Û´Ä¤¬°é¤à»°½Å¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢
¹á¤ê¹â¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÅ©¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤»ºÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¡Ö°ìÄê¤Î´ð½à¡×¤òËþ¤¿¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÃÏÍýÅªÉ½¼¨(GI)¡Ö»°½Å¡×¤È¤·¤Æ¡¢»°½Å¸©¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKUWANA SAKE SQUARE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»°½Å¸©¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢
ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢·¬Ì¾±ØÀ¾¸ý ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¡¢»°½Å¤ÎÂ¢¸µ¤¬
17Â¢½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÁ»î°û¥Öー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Öー¥¹¡¢¤ªÅÚ»ºÍÑÈÎÇä¥Öー¥¹¤äDJ¥Öー¥¹¤òÀß¤±¡¢¤ª¼ò¤Îºè¤È¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¡×¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤Æ¡Ö²ñ¾ìÆâ¤Ç»È¤¨¤ë°û¿©ÍÑ¥³¥¤¥ó10Ëç¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ªÃö¸ý¡Ü¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡×¤Ø¤Î°ú´¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖKUWANA SAKE SQUARE 2025¡×¤ÎÁ°Çä¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡×¥¢¥×¥ê¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥³¥¤¥ó¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÐÉÊÌÃÊÁ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»î°û¤Î¥Öー¥¹¤Ø¹Ô¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢»î°û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡×¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Ç¡¢·¬Ì¾¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÝ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÃö¸ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÖÃÝÃö¸ýÉÕ¤¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡×¤òÁ°Çä¿ôÎÌ¸ÂÄê 3,200±ß¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
KUWANA SAKE SQUARE¤Ç¡¢Ê¸²½¤äÃÏ°è¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¡¢»°½Å¤Î¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û
KUWANA SAKE SQUARE 2025 -Èþ¿©¤ÎÀ»ÃÏ »°½Å¤Î¼ò-
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～17:30
¡¡¡¡¡¡/ 3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～17:00
¢¨¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°
¡Ú²ñ¾ì¡Û
·¬Ì¾±ØÀ¾¸ý ÆÃÀß²ñ¾ì
ÅÅ¼Ö¡§JR´ØÀ¾ËÜÀþ¡¦¶áÅ´Ì¾¸Å²°Àþ¡¦ÍÜÏ·Å´Æ»ÍÜÏ·Àþ¡Ö·¬Ì¾±Ø¡×À¾¸ý¤«¤é¤¹¤°
¡Ú¼çºÅ¡Û
»°½Å¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡¿»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¿ZIP-FM
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Û
https://zip-fm.co.jp/kuwana-sakesquare25/(https://zip-fm.co.jp/kuwana-sakesquare25/)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
KUWANA SAKE SQUARE ±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¦ZIP-FM ¡ÊÊ¿Æü10:00～18:00¡Ë
¡¡052-972-0778
¢£½ÐÅ¹Â¢¸µ
17Â¢¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¤ª¤è¤½50ÌÃÊÁ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¼òÂ¤(¤Õ¤¤¤¡¦¤ä¤Þ¤¤¤·) / °ËÀªèß(¤ª¤«¤²¤µ¤Þ) / °ËÆ£¼òÂ¤(îï½÷) / °æÂ¼²° Ê¡ÏÂÂ¢(Ê¡ÏÂÂ¢) / ÂçÅÄ¼òÂ¤(È¾Â¢) / ¿À³Ú¼òÂ¤(¿À³Ú) / ²ÏÉð¾úÂ¤(ËÈ¿ù¡¦SHIKI¼°) / ´¨¹ÈÇß¼òÂ¤(´¨¹ÈÇß) / ¸åÆ£¼òÂ¤¾ì(ÀÄ±À) / À¶¿åÀ¶»°Ïº¾¦Å¹(ºî) / Âí¼«Ëý¼òÂ¤(Âí¼«Ëý) / ÁáÀî¼òÂ¤Éô(Å·°ì¡¦Å··Ä) / ºÙÀî¼òÂ¤(¾å¤²ÇÏ) / ´ÝÉ§¼òÂ¤(»°½Å¤Î´¨Çß) / µÜºêËÜÅ¹(À¶¼òµÜ¤ÎÀã) / ¿¹´î¼òÂ¤(¤ë¤ß»Ò¤Î¼ò) / ¼ã½¿¼òÂ¤(µÁº¸±ÒÌç)
(¸Þ½½²»½ç)
¢¨( )Æâ¤ÏÂåÉ½ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡¦³Ú¤·¤ßÊý
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢°û¿©ÍÑ¥³¥¤¥ó10Ëç¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ªÃö¸ý¡¦¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¿©ÍÑ¥³¥¤¥ó¤È°ú¤´¹¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤äºè¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºè¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁ°Çä¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡§\3,000
¡¦¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡¡¥¢¥×¥ê¥Á¥±¥Ã¥È(¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯)
¡¡https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app(https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app)
¡¦¥íー¥Á¥±¡ÊL¥³ー¥É 42291¡Ë
¡¡https://l-tike.com/order/?gLcode=42291(https://l-tike.com/order/?gLcode=42291)
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É 995-269¡Ë
¡¡https://w.pia.jp/t/kuwana-sake/(https://w.pia.jp/t/kuwana-sake/)
¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹
¡¡https://eplus.jp/kuwana-sake-square/(https://eplus.jp/kuwana-sake-square/)
¡¦³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡https://r-t.jp/kuwanasake(https://r-t.jp/kuwanasake)
¡ü¡ÚÁ°Çä¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÛÃÝÃö¸ýÉÕ¤¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡§\3,200
¢¨¡Ö¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡×¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ò¥Õ¥§¥¹¥¬¥¤¥É¡¡¥¢¥×¥ê¥Á¥±¥Ã¥È(¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯)
¡¡https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app(https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app)
¡üÅöÆü¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡§\3,600
¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÄÉ²Ã¥³¥¤¥ó
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥³¥¤¥ó¡Ê1Ëç 200±ß¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
20ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆüËÜ¼ò¤Î¹ØÆþÉÔ²Ä¡£°û¼ò±¿Å¾¤ª¤è¤Ó20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼òËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ç¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£