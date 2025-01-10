MEEQ、「Japan IT Week 関西」に出展
IoT事業者および企業向けにNoCode IoT/DX Platform『MEEQ（ミーク）』を提供しているミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太）は、2025年1月15日（水）から1月17日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催される、関西最大のDX総合展「2025 Japan IT Week 関西」に『MEEQ』を展示します。
出展ブースでは、3キャリア対応のSaaS型IoTプラットフォーム『MEEQ』についての特長や3キャリア統合モバイル閉域サービス、新サービス「MEEQビジネスツールズ」など、様々なサービスの資料を展示しています。
また、ブース内では『MEEQ』を活用いただいているお客様の導入事例も紹介しております。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。
＜「Japan IT Week 関西」公式Webサイト＞
https://www.japan-it.jp/
イベント概要
イベント名：Japan IT Week 関西
日 時：2025年1月15日(水)～2025年1月17日(金)
10:00～17:00
会 場：インテックス大阪 5号館
小 間 番 号：K6-30
主 催：RX Japan株式会社
お客様からのお問い合わせ先
ミーク株式会社 営業本部
TEL: 03-4226-3119
E-mail：sales-all@meeq.com
■ミーク株式会社について
IoTサービス事業者及びDXを推進する企業向けに、NoCode IoT/DX Platform『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。
また、数少ないトリプルキャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNE事業者として、多くの大手MVNO事業者にネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。
■会社概要
会社名：ミーク株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階
代表者：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太
設立：2019年3月
URL： https://www.meeq.com/(https://www.meeq.com/)
※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。