MEEQ、「Japan IT Week 関西」に出展

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ミーク株式会社

　IoT事業者および企業向けにNoCode IoT/DX Platform『MEEQ（ミーク）』を提供しているミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太）は、2025年1月15日（水）から1月17日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催される、関西最大のDX総合展「2025 Japan IT Week 関西」に『MEEQ』を展示します。




　出展ブースでは、3キャリア対応のSaaS型IoTプラットフォーム『MEEQ』についての特長や3キャリア統合モバイル閉域サービス、新サービス「MEEQビジネスツールズ」など、様々なサービスの資料を展示しています。


　また、ブース内では『MEEQ』を活用いただいているお客様の導入事例も紹介しております。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。



＜「Japan IT Week 関西」公式Webサイト＞


https://www.japan-it.jp/



イベント概要

イベント名：Japan IT Week 関西


日　　　時：2025年1月15日(水)～2025年1月17日(金)


　　　　　　10:00～17:00


会　　　場：インテックス大阪 5号館


小 間 番 号：K6-30


主　　　催：RX Japan株式会社



お客様からのお問い合わせ先

ミーク株式会社 営業本部


TEL: 03-4226-3119


E-mail：sales-all@meeq.com


■ミーク株式会社について


　IoTサービス事業者及びDXを推進する企業向けに、NoCode IoT/DX Platform『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。


　また、数少ないトリプルキャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNE事業者として、多くの大手MVNO事業者にネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。



■会社概要


会社名：ミーク株式会社


所在地：東京都渋谷区渋谷3-10-13　TOKYU REIT渋谷Rビル 8階


代表者：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太


設立：2019年3月


URL： https://www.meeq.com/(https://www.meeq.com/)



※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。