溝ノ口劇場のクラシックコンサート　今回は朝の連ドラ主題歌特集！　『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』開催間近

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ロングランプランニング株式会社



溝ノ口劇場主催、『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』-朝の連ドラ主題歌特集-が2025年1月17日 (金)に溝ノ口劇場（神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-5）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中


https://www.confetti-web.com/events/5565



公式ホームページ


https://www.mizogeki.com



溝の口にお住まいの皆様に優雅なひと時を。


溝ノ口劇場がお届けする平日お昼のクラシックコンサート。


第8弾は朝ドラ主題歌特集！



プログラム


いきものがかり「ありがとう」（2010年『ゲゲゲの女房』）
AKB48「365日の紙飛行機」（2015年『あさが来た』）


中島みゆき「麦の唄」（2014年『マッサン』）


松任谷由実「春よ、来い」（1994年『春よ、来い』）
桑田佳祐「若い広場」（2017年『ひよっこ』）


ほか


公演概要


『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』-朝の連ドラ主題歌特集-


公演期間：2025年1月17日 (金)


会場：溝ノ口劇場（神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-5）



■出演者


山川 寛子（サクソフォン）


門馬 由哉（ギター）


畑野 圭慧（ピアノ）



■公演スケジュール


2025年1月17日 (金)


・モーニングコンサート　11:00～11:45（10:30開場）


・アフタヌーンコンサート　13:00～13:45（12:30開場）


※入れ替え制※それぞれの公演でチケットが必要です。



■チケット料金


自由席：1,000円（税込）