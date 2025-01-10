溝ノ口劇場のクラシックコンサート 今回は朝の連ドラ主題歌特集！ 『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』開催間近
ロングランプランニング株式会社
いきものがかり「ありがとう」（2010年『ゲゲゲの女房』）
松任谷由実「春よ、来い」（1994年『春よ、来い』）
溝ノ口劇場主催、『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』-朝の連ドラ主題歌特集-が2025年1月17日 (金)に溝ノ口劇場（神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-5）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
https://www.confetti-web.com/events/5565
公式ホームページ
https://www.mizogeki.com
溝の口にお住まいの皆様に優雅なひと時を。
溝ノ口劇場がお届けする平日お昼のクラシックコンサート。
第8弾は朝ドラ主題歌特集！
プログラム
いきものがかり「ありがとう」（2010年『ゲゲゲの女房』）
AKB48「365日の紙飛行機」（2015年『あさが来た』）
中島みゆき「麦の唄」（2014年『マッサン』）
松任谷由実「春よ、来い」（1994年『春よ、来い』）
桑田佳祐「若い広場」（2017年『ひよっこ』）
ほか
公演概要
『モーニング & アフタヌーンコンサート vol.8』-朝の連ドラ主題歌特集-
公演期間：2025年1月17日 (金)
会場：溝ノ口劇場（神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-5）
■出演者
山川 寛子（サクソフォン）
門馬 由哉（ギター）
畑野 圭慧（ピアノ）
■公演スケジュール
2025年1月17日 (金)
・モーニングコンサート 11:00～11:45（10:30開場）
・アフタヌーンコンサート 13:00～13:45（12:30開場）
※入れ替え制※それぞれの公演でチケットが必要です。
■チケット料金
自由席：1,000円（税込）