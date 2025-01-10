「FOREVER 21」が、キティやクロミが登場する本国の “サンリオスプリングコレクション“ を2025年1月17日（金）から販売スタート！
「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開する「FOREVER 21」は、本国の “サンリオスプリングコレクション” アイテムを2024年1月17日（金）から “FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE”、「FOREVER 21」全7店舗にて発売いたします。また、“FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE” の会員の方、もしくは新規会員登録をいただいた方に2024年1月10日（金）からアパレル18型、雑貨6型の全24型のラインアップを先行公開します。
■「FOREVER 21」×「サンリオスプリングコレクション」特設サイト
https://forever21.jp/feature/sanriospring(https://forever21.jp/feature/sanriospring?utm_source=PR_FO&utm_medium=PR&utm_campaign=SASP&utm_content=20250110)
※2025年1月10日（金）からの先行公開は、こちらのURLからご覧いただけます。
■商品詳細
サンリオキャラクターのキティ・クロミが登場する今回のコレクションは、キティが大きくバックプリントされたスタジャンやデニムジャケット、リボンデザインがポイントのスウェットパンツ、クロミのプリントが可愛いラグランTシャツ、ハートモチーフのネックレスやブレスレットなどをラインアップ。バレエからインスピレーションを受けたバレエコアや、レッドカラーを落とし込んだデザインは今期トレンドの注目アイテムです。
▼左から（全て税込）
【SANRIO SPRING】キティスタジャン \9,990 / サイズ S,M / カラー レッド
【SANRIO SPRING】リボンパンツ \5,990 / サイズ S,M / カラー レッド
▼左から（全て税込）
【SANRIO SPRING】キティデニムジャケット \8,990 / サイズ S,M / カラー ブルー
【SANRIO SPRING】キティデニムパンツ \7,990 / サイズ 24,25,27 / カラー ブルー
▼左から（全て税込）
【SANRIO SPRING】クロミTシャツ \3,490 / サイズ S,M / カラー ホワイト
【SANRIO SPRING】キティサンダル \5,990 / サイズ 23cm,24cm,25cm / カラー ホワイト
【SANRIO SPRING】キティラグ \4,990 / サイズ FREE / カラー レッド
■販売概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2449_1_470bfa5d7f5be3d856f215b244e29df4.jpg ]
■「FOREVER 21」について
「FOREVER 21」は、ユニークなスタイルと自信を刺激する最新トレンドをすべての人に提供するファッション業界のリーダーです。顧客体験に新たな焦点を当て、魅力的な価値とダイナミックな店舗環境を備え、ハイスタイルのデザインとファッションのベーシックを提供します。世界で570以上の店舗とオンラインで展開し、ECとデジタルを駆使してアクセスの利便性を向上させながら、今日のファッショナブルな消費者に選ばれるブランドとしての地位を強化し続けています。
＜FOREVER 21 JAPAN ONLINE FLAGSHIP STORE＞ https://forever21.jp/
＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/forever21/
＜ZOZOTOWN＞ https://zozo.jp/shop/forever21/
＜Instagram＞ https://instagram.com/forever21_jp/
＜X＞ https://x.com/forever21_jp
＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@forever21_jp
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリア（代表取締役社長：木村 治）は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。
＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/