建設業界に必要なDX化とは 2/12オンラインセミナー 参加者募集
産経新聞社は、オンラインセミナー「建設現場の未来を拓く～DXで実現する業務効率化とBCP対策～」を２月12日（水）午後１時から開催し、参加者を募集します。
【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3103?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3103?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
働き手の確保や長時間労働の是正など建設業界全体で変革を進めるために必要なDXの手法や、BCP（事業継続計画）の観点から災害やパンデミックなどのリスクに対する備え方を探ります。
基調講演では、芝浦工業大学建築学部の蟹澤宏剛教授が、建設業の根本的問題やそれを解決するための条件、BCP対策などについて解説。特別講演では、東急建設デジタルイノベーション部の小島文寛部長が、効率化にとどまらないDXがもたらす建設業の新たな働き方を紹介します。
【日時】２月12日（水）午後１時～３時
※開始、終了時刻が前後する場合があります。
【参加費】無料 【定員】先着500人。
【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。２月12日（水）正午締め切り。
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3103?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3103?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
【主催】産経新聞社
【協賛】株式会社インフォマート、株式会社アンドパッド
【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp