縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」1月16日(木)リリース決定！戸塚純貴さん主演ドラマ『風俗嬢の送迎車』など全11タイトルを配信開始予定

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下「DONUTS」)は、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」を2025年1月16日(木)14時よりApp StoreおよびGoogle Play ストアにてリリースすることを決定しました。

アプリリリースと同時に、戸塚純貴さん主演ドラマ『風俗嬢の送迎車』、景井ひなさん・草川直弥さんのW主演ドラマ『とあるラブホテルの最上階にて』、バラエティコンテンツの『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』といった、「タテドラ」オリジナル作品を含む全11タイトルの配信も開始予定です。



「タテドラ」公式サイト: https://www.tated.tv/

■サービス提供開始の背景

近年、TikTokの流行を皮切りにYouTubeやInstagram等の各種SNSに縦型ショート動画の投稿機能が続々と実装されており、「TikTokトレンド大賞2024」では「ショートドラマ」が特別賞に選ばれるなど、縦型動画や縦型ショートドラマの需要は年々高まり、注目を集めています。

また、株式会社サイバーエージェントと株式会社デジタルインファクトが共同で実施した「2023年国内動画広告の市場調査」(※)によると、日本国内における縦型動画広告の市場規模は2023年には526億円(前年対比156.3%)に到達、2027年には1,942億円に達する見込みと発表されており、世界的に大きな広がりを見せている縦型動画・ショートドラマ市場は日本国内でも拡大の兆しを見せています。

DONUTSは、スマートフォン向けゲームアプリやライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」などのコンシューマー向けアプリの開発・運営に加え、出版メディア事業やファッションショーなどでの俳優・タレントのキャスティング、クリエイティブチーム「DONUTS CREATIVE」によるドラマやバラエティ番組、CMなどの幅広い映像制作等、エンターテインメントに関する数多くの事業を手がけてまいりました。

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」では、DONUTSの幅広い事業展開によって培われてきた強みを最大限に活かし、SNSだけでは体験できない高品質な長編オリジナルタイトルを中心とした次世代の映像体験をユーザーにお届けいたします。

また、収益の一部をクリエイターに還元することでクリエイターエコノミーの活性化およびクリエイターの継続的な活動の支援・価値向上などにも貢献してまいります。

(※) サイバーエージェント、2023年国内動画広告の市場調査を発表

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=29827

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuCLJx_wUoVAOkJmLMnAh9g





◇2025年1月16日(木)14時配信開始予定タイトル

『風俗嬢の送迎車』

『とあるラブホテルの最上階にて』

『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説 日本に潜むスパイ事情』

『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説 芸能界の闇』

『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説 大地震』

『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説 地面師の世界』

他

※今後追加される作品・タイトルは、「タテドラ」公式SNS等にて順次お知らせ予定です。

アプリホーム画面イメージ

■「タテドラ」独占配信!オリジナル作品のご紹介

「タテドラ」オリジナル作品

【ドラマ】風俗嬢の送迎車

◇物語あらすじ

待機所からホテルへ、ホテルから待機所へ、仕事終わりの風俗嬢たちを家まで送る送迎車。

その運転手と風俗嬢の間には一般では想像し難い“様々な出来事”が起こる。

そんな風俗嬢送迎車の運転手となった主人公の本当の目的は、風俗嬢の妹を自殺に追いやった相手を見つけ復讐するためだった…!

◇出演者

[主演]戸塚純貴、入山杏奈、石川翔鈴、すみぽん、橘花梨、永田凜、石井萌々果、他

◇監督

太田勇

◇公式サイト

https://tated.tv/driver/

【ドラマ】とあるラブホテルの最上階にて

◇物語あらすじ

ラブホテルの最上階で暮らし、セクシー系のライブ配信やパパ活で大金を稼ぐヒカリだったが、突如自室に隠していた金が盗まれてしまう。犯人を探し出すべく、ラブホテルの最上階を舞台に、裏切りや陰謀が交錯する。

◇出演者

[W主演]景井ひな・草川直弥、山野海、ひょうろく、吉田ウーロン太、山崎心、せいせい、他



◇公式サイト

https://tated.tv/hotelsaijokai/

【バラエティ】Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説

◇作品概要

チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。1月16日(金)14時からは「日本に潜むスパイ事情」「芸能界の闇」「大地震」「地面師の世界」の4タイトルを配信開始。今後も様々な裏都市伝説を配信予定。

◇出演者

Mr.都市伝説 関暁夫、すみぽん、各回ゲストの方々

◇公式サイト

https://www.tated.tv/toshidensetsu/

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/