お酒のギフト専門店『ノメルギフティーク』楽天市場店、対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催！
お酒のギフト専門店『ノメルギフティーク』（運営：株式会社イズミセ）では、1月16日(木)1:59まで対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催中です。（https://www.rakuten.ne.jp/gold/kyotopi/）
『ノメルギフティーク』はお誕生日や父の日など、ハレの日をお祝いするギフト専門のオンラインショップです。
姉妹店で累計販売数10,000セットを突破したオリジナルお誕生日BOXセットや、お酒のギフト専門店だからこそご提案できる、他では出会えないギフトセットを各種取り揃えております。
大切な日の贈り物には、ぜひ当店のギフトセットをご利用ください。
対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催！
『ノメルギフティーク』では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、1月16日(木)1:59まで、対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催中です。対象商品の一部をご紹介いたします。
世界の有名銘柄ビール 4種セット
ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き
大人気の高級セレブビール「イネディット」を含む、海外の有名銘柄ビール4種ギフトセット。
送料無料 3,298円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/b294/
バルデモンテ スパークリングワイン2種セット
ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き
フレッシュなフルーツの香り、果実由来のフルーティーでピュアな甘みと酸味が特徴です。
送料無料 3,480円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/w1450bdbox/
獺祭 純米大吟醸45 誕生日BOX
ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き
「美味しくなければ意味がない」獺祭のスタンダード。米由来の繊細な甘みと華やかな香りが特徴です。
送料無料 4,980円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/013813bdbox/
大変お得なこの機会にぜひご購入ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
ノメルギフティーク 楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/kyotopi/
【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ
代表者：代表取締役 戸塚 尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82
京都恒和ビル4F
URL： https://www.izumise.co.jp/