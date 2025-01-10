お酒のギフト専門店『ノメルギフティーク』楽天市場店、対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催！

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株式会社イズミセ

お酒のギフト専門店『ノメルギフティーク』（運営：株式会社イズミセ）では、1月16日(木)1:59まで対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催中です。（https://www.rakuten.ne.jp/gold/kyotopi/）






『ノメルギフティーク』はお誕生日や父の日など、ハレの日をお祝いするギフト専門のオンラインショップです。


姉妹店で累計販売数10,000セットを突破したオリジナルお誕生日BOXセットや、お酒のギフト専門店だからこそご提案できる、他では出会えないギフトセットを各種取り揃えております。


大切な日の贈り物には、ぜひ当店のギフトセットをご利用ください。





対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催！




『ノメルギフティーク』では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、1月16日(木)1:59まで、対象商品ポイント10倍キャンペーンを開催中です。対象商品の一部をご紹介いたします。



世界の有名銘柄ビール 4種セット

ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き


大人気の高級セレブビール「イネディット」を含む、海外の有名銘柄ビール4種ギフトセット。



送料無料 3,298円(税込)


https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/b294/






バルデモンテ スパークリングワイン2種セット

ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き


フレッシュなフルーツの香り、果実由来のフルーティーでピュアな甘みと酸味が特徴です。



送料無料 3,480円(税込)


https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/w1450bdbox/






獺祭 純米大吟醸45 誕生日BOX

ケーキがとび出す！お誕生日メッセージ付き


「美味しくなければ意味がない」獺祭のスタンダード。米由来の繊細な甘みと華やかな香りが特徴です。



送料無料 4,980円(税込)


https://item.rakuten.co.jp/kyotopi/013813bdbox/





大変お得なこの機会にぜひご購入ください。



【本件に関するお問い合わせ先】


ノメルギフティーク　楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/kyotopi/

【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ　
代表者：代表取締役 戸塚 尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82
　　　　京都恒和ビル4F
URL： https://www.izumise.co.jp/