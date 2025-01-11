革新的なボディワークの創始者、ヤムナ・ゼイク氏が来日！全身を整える特別ワークショップ開催

株式会社ZEN PLACE

最先端研究結果・科学をもとに、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、サービス業界にイノベーションを起こしている最先端のWeb3.0 DX企業であり、ウェルビーイング創造のリーディングカンパニーである株式会社ZEN PLACE（本社：東京都渋谷区 代表取締役：尾崎成彦）は、世界的に注目を集める「ヤムナ・ボール・メソッド」の創始者、ヤムナ・ゼイク氏を講師に迎え、東京で特別ワークショップを開催します。

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詳細はこちら：https://www.pilates-education.info/lp06/index.html

「ヤムナ・ボール・メソッド」ワークショップ開催

2025年1月22日、24日、25日、世界的に注目を集める「ヤムナ・ボール・メソッド」の創始者、ヤムナ・ゼイク氏が来日し、東京で特別ワークショップを開催します。

「ヤムナ・ボール・メソッド」は、ボールを使い、骨への刺激を主体とし、 骨に適切な刺激を与えることで、本来のバランスと機能を取り戻す独自のボディワークです。

今回のワークショップでは、バックケアやフェイスケア、呼吸法、足の健康など、目的別に多彩なクラスが用意されています。

ボディ、フット、フェイスなど全身を深く整える画期的なメソッドを直接体験できる貴重な機会です。

【スケジュール】

ー2025/1/22 (水)ー

・10:00-11:30 Save Your Back Class

・12:00-13:00 Total Body Rolling Reset Class

・13:30-15:00 Yamuna★スペシャル

ー2025/1/24 (金)ー

・10:00-11:30 Save Your Hips Class

・12:00-13:00 Yamuna Breathwork

・14:00-15:00 Yamuna Foot Fitness

・15:30-16:30 Yamuna★スペシャル

ー2025/1/25 (土)ー

・10:00-11:00 Save Your Face Class

・11:30-12:30 Yamuna Yoga Class

・13:00-14:00 Yamuna★スペシャル

・14:30-16:00 Thank You Party（軽食付き送迎パーティー）

【対象】

ヤムナ・メソッドを学びたい方

初心者から上級者まで、すべてのヨガ・ボディワーク愛好者

【開催地】

ZPA3_zen place academy恵比寿

【参加申し込み】

zen place academy ワークショップ 公式サイト

https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/922

各クラス定員がございますので、早期予約がおすすめです。

株式会社ZEN PLACE

「日本のウェルビーイングを世界最高にする」ZEN PLACEは、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、ウェルビーイングとサービス業界にイノベーションを起こしているWell-being Development Companyです。

最先端研究結果・科学をもとに、DX・Web3.0との融合を行い、日本国内だけでなく中国をはじめとする海外のピラティス・ヨガスタジオの運営や学びを深める養成コースやワークショップ、ウェルビーイングを促進する自社開発アプリやAI解析サービス、豊かな一生をサポートするヘルスケア・アプリの開発やクリニック・訪問看護、さらに免疫や内蔵機能の調節など様々な生体機能に効果があるといわれているCBDを取り扱うECサイト運営や自社開発など、ZEN PLACEらしいユニークでシームレスな事業展開でHolistic WellnessとWell-beingを実現し、社会に変化をもたらすユニークでオンリーワンの会社です。

ZEN PLACEと、もっとウェルビーイングな未来へ－

商号 ：株式会社 ZEN PLACE

代表者 ：尾崎 成彦

所在地 ：東京都渋谷区広尾３丁目１２－３６ワイマッツ広尾4階

業種 ：ヘルスケア

ZEN PLACE関連サイト

スタジオWebsite https://www.zenplace.co.jp/

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zen place採用情報 https://www.wholebodyeducator.com/