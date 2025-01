GMO TECH、韓国法人「GMO-Z.com TECH KR, Inc.」を設立

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでインターネット上の集客サービスを展開するGMO TECH株式会社(代表取締役社長CEO:鈴木 明人 以下、GMO TECH)は、2025年1月10日(金)、韓国法人「GMO-Z.com TECH KR, Inc.」を設立しました。

GMO-Z.com TECH KR, Inc.は、韓国国内で、アフィリエイト事業と決済サービス事業を展開します。GMO TECHは、韓国法人設立により、現地市場の特性を生かしたプロダクトを提供するとともに、事業のグローバル展開を推進し、海外売上の拡大を目指してまいります。

【新会社設立の背景と目的】

GMO TECHは中期経営方針において、アフィリエイト事業と決済サービス事業におけるグローバル展開を掲げており、「海外アプリの取り扱い案件数No.1のASP」を目標として活動しています。 韓国はアプリ内消費額が今後大きく伸びると予想され、海外のアプリパブリッシャーからも注目される市場です。この成長市場への本格参入を図るため、韓国法人を設立しました。

また、当社が新たに提供を開始した決済サービス『GMOアプリ外課金』のグローバル展開においても、韓国は需要な拠点となります。アジアを起点として、段階的にターゲット国を拡大していく想定であり、韓国を最初のフィールドと位置づけています。

【新会社について】

【新会社サービス】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4693_1_f052556b06d6625bf6f9c08ae653d916.jpg ]

■アフィリエイト事業

『Z.com SmaAD』サービスページ:https://tech.z.com/kr/smaad/

■決済サービス事業

『Z.com アプリ外課金』サービスページ:https://tech.z.com/kr/out-app-purchase/

【今後の見通し】

アプリ利用率や広告需要が高いとされるアジア有数のデジタル市場である韓国において、当社のアフィリエイトサービス『GMO SmaAD』を活用し、ゲーム、エンタメ、ヘルスケアなど多様なジャンルのアプリ事業者を対象に、効果的なユーザー獲得と収益化を支援いたします。

さらに、今後は『GMOアプリ外課金』を含む多様な決済ソリューションの提供を視野に入れ、アプリ開発者やマーケターにとって価値あるプラットフォームの構築を進めてまいります。特に、当社の強みである柔軟な広告運用体制や、パートナー企業とのシナジーで、韓国市場における配信案件数の大幅な増加を目指します。

GMO TECHは、今回の韓国子会社設立を海外事業展開における重要な第一歩と位置づけ、これを契機としてアジア全体へのサービス拡充、およびグローバルな事業展開を加速してまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは2014年12月に東京証券取引所マザーズ市場(現:東京証券取引所 グロース市場)に上場しました。最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、インターネット広告、MEO、SEOを通じ集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策により集客につなげる店舗運営者様向けのサービス『MEO Dash! byGMO』をはじめ、自然検索での検索順位向上とユーザーのCVR向上を行うSEO対策コンサルティングを行う『SEO Dash! byGMO』、アグリゲート型求人広告を中心とした広告運用『Feed Dash! byGMO』、Googleしごと検索への対応をワンタグ設置で可能にした『しごと検索Dash! byGMO』を含むSEO対策事業を展開しています。また、自社開発のスマートフォンアプリ向け広告配信サービス『GMO SmaAD』やWeb向け成果報酬型アフィリエイトサービス『GMO SmaAFFi』など、多角的なアプローチによるインターネット集客事業を推進しています。

GMO TECHは各事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、問い合わせ・購入・インストールなどのコンバージョン(成果)に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

