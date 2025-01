【ハーモニーランド】1月17日（金）よりアニバーサリーイベント開始 続報「My Melody & Kuromi Anniversary Party」マイメロディ＆クロミ カフェ テラス　初公開

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、2025年1月17日(金)から12月31日(水)の期間、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、「クロミ」の20周年アニバーサリーを記念したイベント『My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミ アニバーサリー パーティ)』を開催します。開催に先立ち「おそろいバースデー」をテーマにした本イベントを記念してオープンします、マイメロディとクロミ仕様にリニューアルした『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace(マイメロディ&クロミ カフェ テラス)』の内装を初公開いたします。また、イベントでは新コスチュームで登場するハイタッチグリーティングの実施や、期間限定のフードメニュー、オリジナルグッズの詳細もお知らせいたします。

マイメロディとクロミのそれぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換した新コスチュームを『マイメロディ&クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング』でお披露目します。黒を基調としたコスチュームのマイメロディと、ピンクを基調としたコスチュームのクロミが登場しますので、イベント初日のお披露目をお楽しみに。

また、ホワイトバーズスクエアのハッピーカフェを、マイメロディとクロミ仕様にリニューアルした『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace(マイメロディ&クロミ カフェ テラス)』を1月17日にオープンします。マイメロディとクロミのぬいぐるみをハート型に飾ったフォトスポットや、シルエット型ミラーなど写真や動画撮影も楽しめる店内です。

アニバーサリーメニュー第一弾ではお得な『Anniversaryランチセット』や、食べ歩きにもぴったりな『Anniversaryソフト』、『Anniversaryチュリトス』などを5月31日までの期間限定販売します。アニバーサリーメニューをご注文をされた方にはノベルティをプレゼントします。

『カチューシャ』や『マスコット』などのアニバーサリーグッズは新コスチュームをモチーフにした、“おそろい”を楽しめるデザインで、ご家族やお友だちと身に着けて一緒なら、もっとずっとかわいい「メロクロ」なお写真を撮るのもオススメです。

マイメロディとクロミが“おそろい”のコスチュームでグリーティングに登場!

マイメロディとクロミが「おそろいバースデー」をイメージした新コスチュームを

お披露目し、ふたりとハイタッチを楽しめます。

ハーモニーランドではそれぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換し、黒を基調としたコスチュームのマイメロディと、ピンクを基調としたコスチュームの

クロミが登場しますので、イベント初日のお披露目をお楽しみに。

【マイメロディ&クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング 概要】

■実施期間 :2025年1月17日(金)~3月18日(火)

■実施時間 :11:00~

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:マイメロディ、クロミ

※キャラクターとの写真撮影や立ち止まっての撮影はできません。

マイメロディとクロミ仕様のカフェを初公開!期間限定メニューも登場

撮影も楽しめる『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace(マイメロディ&クロミ カフェ テラス)』

MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace 全景イメージMY MELODY & KUROMI Cafe Terrace キャラクター側イメージMY MELODY & KUROMI Cafe Terrace カフェ側イメージ

1月17日よりホワイトバーズスクエアのハッピーカフェを、マイメロディとクロミ仕様にリニューアルし『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace(マイメロディ&クロミ カフェ テラス)』として展開します。マイメロディとクロミのぬいぐるみをハート型に飾ったフォトスポットや、シルエット型ミラーなど写真や動画撮影も楽しめる店内では、ふたりのアニバーサリーをお祝いする“おそろい”メニューなどを販売します。

【 『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace(マイメロディ&クロミ カフェ テラス)』 概要】

■オープン日:2025年1月17日(金)より ※終了日未定

■実施場所:ホワイトバーズスクエア ハッピーハーモニープラザ1F

※改装工事のため1月14日(火)はハッピーカフェをお休みいたします。

撮影しても楽しい“おそろい”のアニバーサリーメニュー第一弾が登場!

ふたりのアニバーサリーをお祝いするハーモニーランドオリジナルメニューの第一弾が1月17日より登場します。写真を撮るのも楽しいアニバーサリーメニュー第一弾は5月31日までの期間限定販売です。アニバーサリーメニューをご注文をされた方にはノベルティもご用意しています。

◯MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace 販売メニュー

ロールパンサンドやナゲット、オニオンフライにデザートも楽しめる『Anniversaryランチセット』はランチボックスも付いたお得なメニューです。『Anniversaryソフト』やカラフルなチョコレートがトッピングされた『Anniversaryチュリトス』は食べ歩きにもぴったり。ソーダとフルーツゼリーの2層がきれいな『Anniversaryドリンク』は2つの味を混ぜながら楽しめます。『Anniversaryモンブラン』はいちご味のクリームにホワイトチョコレートとドライラズベリーをトッピングしたマイメロディのいちご味と、とろけるようなチョコクリームと、トッピングしたパリパリチョコの組み合わせが絶妙なクロミのチョコ味が登場します。

対象メニュー1つをご注文毎にハート型コースター2種類のうち、お好きなものをおひとつプレゼントします。

・Anniversaryソフト(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ)各\550、(MIX)\600

・Anniversaryドリンク(マイメロディ:ピーチ / クロミ:グレープ)各\600

・Anniversaryチュリトス(マイメロディ:ベリー /クロミ:ココア)各\700

・Anniversaryモンブラン(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ) 各\700

・Anniversaryランチセット(マイメロディセット / クロミセット)各\2,000

■販売場所: MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace

◯ハーベストテーブル・サーカスキッチン販売メニュー

園内のレストラン「ハーベストテーブル」では、『マイメロディのピンクシュリンプバーガー』と『クロミのブラックビーフバーガー』の2種類をご用意しました。それぞれのイメージカラーのピンクとブラックのバンズが特徴的なハンバーガーにフライドポテトとサラダとドリンクがセットになったボリューム満点のメニューです。

時計台下のファストフード「サーカスキッチン」では、3時のおやつや食後に楽しめる『Anniversaryプリンアラモード』と『Anniversaryアイスクレープ』の2種類を販売します。

対象メニュー1つをご注文毎にチェキ風カード2種類のうち、お好きなものをおひとつプレゼントします。

・マイメロディのピンクシュリンプバーガー(ドリンクバー付き) \1,800

・クロミのブラックビーフバーガー (ドリンクバー付き) \1,800

■販売場所:ハーベストテーブル

・Anniversaryプリンアラモード(マイメロディ:ベリーソース / クロミ:チョコソース)各\800

・Anniversaryアイスクレープ(マイメロディ:いちご / クロミ:チョコ)各\900

■販売場所:サーカスキッチン

【『My Melody & Kuromi Anniversary Party』 第一弾オリジナルメニュー概要】

■発売期間:2025年1月17日(金)~5月31日(土)[予定]

“おそろい”をもっと楽しめるハーモニーランド限定のアニバーサリーグッズが登場!

新コスチュームデザインの『カチューシャ』や『マスコット』はご家族やお友だちと“おそろい”のグッズを身に着けて楽しむのもオススメです。他にも、50周年を迎えるマイメロディを記念し、高さ約280mmの『マイメロディアニバーサリードール』も登場します。

イラストグッズでは、ワンタッチでお子さまも付けやすい『アクリルキーホルダー』や日常でも使いやすい『A4クリアファイル』や『パタパタメモ』が登場。軽量でマチ幅もある『ショッピングバッグ』は開け口にファスナーが付いた中が見えにくい仕様で、お土産をいれるのにぴったりです。

・マイメロディクロミカチューシャ[全2種] 各\2,970

・マイメロディクロミマスコット[全2種] 各\3,850

・マイメロディアニバーサリードール \7,150

・A4クリアファイル \440

・パタパタメモ \550

・アクリルキーホルダー[全2種]各\1,540

・ショッピングバッグ \990(2月発売予定)

【『My Melody & Kuromi Anniversary Party』 オリジナルグッズ概要】

■発売日 :2025年1月17日(金)より随時

■販売場所:サンリオnakayokuショップ

『My Melody & Kuromi Anniversary Party』概要

■開催期間:2025年1月17日(金)~2025年12月31日(水)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/mmku/index.html

【実施内容】

・ハーモニーランドデザインの新コスチューム登場

・新コスチュームで登場するグリーティング企画

・ 『MY MELODY & KUROMI Cafe Terrace』オープン

・期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

■クレジット

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込・予価です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、1月10日(金)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

