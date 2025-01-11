『The Performance』に(G)I-DLE出演決定！
テレビ朝日主催のグローバルミュージックフェスティバル『The Performance（ザ・パフォーマンス）』に(G)I-DLEの出演が決定した。
Kアリーナ横浜にて2025年3月28日(金)～30日(日)の3日間開催される本イベントで、
(G)I-DLEは3月29日(土)公演に出演し、新たな音楽シーンを創り上げていくアーティストとして
スペシャルなステージを披露する予定だ。
イベントチケットの「NEVERLAND JAPANファンクラブ先行」は本日12時よりスタート。
グローバルに活躍する豪華アーティストの集結に、高い期待と注目を集めることだろう。
■公演概要
公演名：The Performance
(G)I-DLE出演日：2025年3月29日(土) 開場15:30 開演17:00
会場：Kアリーナ横浜 (https://k-arena.com/)
■チケット情報
「NEVERLAND JAPAN OFFICIAL FANCLUB」先行受付 (抽選)
受付期間：2025/01/11(土) 12:00～2025/01/14(火) 23:59
当落結果発表日時：2025年01月18日(土) 18:00頃から順次
主催：テレビ朝日／テレビ朝日ミュージック／博報堂DYメディアパートナーズ
制作：テレビ朝日ミュージック
運営：ぴあ
協力：BREAK OUT
The PerformanceオフィシャルHP：https://theperformance.jp/
The PerformanceオフィシャルSNS (X)：https://x.com/performance__pr
■(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL サイト
https://gidle.cubeent.jp/
■(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL X アカウント
https://twitter.com/G_I_DLE_JP
■(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL FANCLUB「NEVERLAND JAPAN」
https://neverland-japan.com/