À¤³¦°ä»º ÄÎÈø»³ ¹â»³»û¸øÇ§¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¡ßÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡Ö¥Ï¥Ã¥¥è¥¤¡ª¤»¤¥È¥ê¤¯¤ó¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°È¯Çä¡ª
Ä»½Ã¿ÍÊªµº²è¡ß¤Ò¤è¤Î»³¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÄÇò·§´Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥·¥ª¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ1-5-8-3F)¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º ÄÎÈø»³ ¹â»³»û¡ÊµþÅÔÉÜ±¦µþ¶è¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¹â»³»û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¹ñÊõ¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¤ÈÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥Ã¥¥è¥¤¡ª¤»¤¥È¥ê¤¯¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈSuMALL(¤¹¤â～¤ë)¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡Ê¾ì½ê¡§¹ñµ»´Û¡Ë¤è¤ê¡¢¿ÆÊýÇäÅ¹SuMALL¤Ç¤âÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡ß¥Ï¥Ã¥¥è¥¤¡ª¤»¤¥È¥ê¤¯¤ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò»ý¤ÄÇò·§´Ø
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¢À¸ÃÏ¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¡¢´ë²è¤«¤éÆóÇ¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£¹ñÊõ¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è ¹Ã´¬¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¤Ò¤è¤Î»³¡×¤¿¤Á¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¼èÁÈ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¹Ã´¬¤Ï¡¢¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥·ー¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÁêËÐ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ¤®¤È¤Ò¤è¤Î»³¤Î¼èÁÈ¤ä¡¢½ø¥Î¸ý³Ê¹Ô»Ê¤Î¼°¼éÆ¦½õ¤¬¤¦¤µ¤®¤È¤«¤¨¤ë¤Î¼èÁÈ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ò¤è¤Î»³¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¡¡¹â»³»û ¹ñÊõ ÀÐ¿å±¡¤Ë¤Æ»£±Æ
ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÀï»þ¡¦ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎTPO¤òÌä¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¤«¤¿¤Ë¤âÁêËÐ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢
¡ÖÁêËÐ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤ò»ý¤ÄÂºÉÙ»Î´Ø
¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤ò¤â¤ÄÇò·§´Ø
Âç¤¤á¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â½½Ê¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ´ÑÀï¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤«¤éµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ»½Ã¿ÍÊªµº²è¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¥×¥ê¥ó¥È¤ÏµþÅÔ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÀ÷¿§µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºîÀ®¡£
¤½¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎË¥À½¹©¾ì¤ÇÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¡¢½ãÆüËÜÀ½¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¹ñÊõ¡¦¹ñµ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¡¢ÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡ÉÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡¹â»³»ûÆâ¤Ë¤Æ»£±Æ
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§3,600±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§ÌÊ100%¡¢¹â¤µÌó37¡ßÉýÌó33cm¡Ê»ý¤Á¼êÌó26cm¡Ë
¡Ú¤´¹ØÆþ¡Û
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖSuMALL(¤¹¤â～¤ë)¡×µÚ¤Ó¡¡
ÎáÏÂ¼·Ç¯°ì·î¾ì½ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ê2025Ç¯1·î12Æü～1·î26Æü¡Ë¹ñµ»´ÛÆâ¿ÆÊýÇäÅ¹SuMALL(Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹)¡£
Ä»½Ãµº²è¡ß¤Ò¤è¤Î»³¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° - ¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë SuMALL¡Ê¤¹¤â～¤ë¡Ë(https://sumall.sumo.or.jp/products/chojugigaandhiyonoyama)
ÁêËÐ¶¨²ñ¸ø¼°HP¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.sumo.or.jp/)