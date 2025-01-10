「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」（hiro者・西修/著）新刊４巻・5巻連続刊行＆特別小冊子付き4巻特装版・ドラマＣＤ付き5巻特装版も同時発売!!
通常版４巻
特装版４巻
累計50万部突破！スーツの申し子・hiro者先生が描く『魔入りました！入間くん』公式スピンオフ！
「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」は、暴力や犯罪は当たり前の貧民街-スラム-で育った心優しい少年・イルマと、彼が助けたマフィア組織【バビル】のドン・サリバンとの出会いが織りなす、マフィア・アクション・コメディ！
今回発売される４巻・5巻ではイルマが闇オークションに潜入する、大波乱の「闇オークション編」を収録！
4巻特装版 特別限定小冊子
さらに、4巻特装版には貴重な初期設定資料＆描き下ろし漫画を収録した特別限定小冊子。5巻特装版にはhiro者先生がプロットを書き下ろし！ 豪華キャストが演ずる特別限定ドラマCDが付いてきます！
【5巻特装版オリジナルドラマCDキャスト】
イルマ 役/村瀬歩、オペラ 役/斎賀みつき、アスモデウス・アリス 役/木村良平
ナベリウス・カルエゴ 役/小野大輔、ウァラク・クララ 役/朝井彩加、アメリ 役/早見沙織
ダンタリオン・ダリ 役/石井マーク、ほか
【商品概要】
・タイトル／魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア
・巻数／通常版4巻・特装版4巻（2025年3月７日（金）発売）
通常版5巻・特装版5巻（2025年4月8日（火）発売）
・著者／漫画：hiro者 原案：西修
・著作権表記／(C)hiro者・西修（秋田書店）2023
・定価／通常版4巻 判型 新書判 定価：594円（10%税込）
特装版4巻 判型 新書判 定価：1,320円（10％税込）
通常版5巻 判型 新書判 定価：638円（10%税込）
特装版5巻 判型 新書判 価格：2,970円（10%税込）
・発行／秋田書店 少年チャンピオン・コミックス
既刊情報 :
https://www.akitashoten.co.jp/series/12862
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名