「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」（hiro者・西修/著）新刊４巻・5巻連続刊行＆特別小冊子付き4巻特装版・ドラマＣＤ付き5巻特装版も同時発売!!

株式会社 秋田書店通常版４巻特装版４巻

累計50万部突破！スーツの申し子・hiro者先生が描く『魔入りました！入間くん』公式スピンオフ！

「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」は、暴力や犯罪は当たり前の貧民街-スラム-で育った心優しい少年・イルマと、彼が助けたマフィア組織【バビル】のドン・サリバンとの出会いが織りなす、マフィア・アクション・コメディ！

今回発売される４巻・5巻ではイルマが闇オークションに潜入する、大波乱の「闇オークション編」を収録！

4巻特装版 特別限定小冊子

さらに、4巻特装版には貴重な初期設定資料＆描き下ろし漫画を収録した特別限定小冊子。5巻特装版にはhiro者先生がプロットを書き下ろし！ 豪華キャストが演ずる特別限定ドラマCDが付いてきます！

【5巻特装版オリジナルドラマCDキャスト】

イルマ 役/村瀬歩、オペラ 役/斎賀みつき、アスモデウス・アリス 役/木村良平

ナベリウス・カルエゴ 役/小野大輔、ウァラク・クララ 役/朝井彩加、アメリ 役/早見沙織

ダンタリオン・ダリ 役/石井マーク、ほか

【商品概要】

・タイトル／魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア

・巻数／通常版4巻・特装版4巻（2025年3月７日（金）発売）

通常版5巻・特装版5巻（2025年4月8日（火）発売）

・著者／漫画：hiro者 原案：西修

・著作権表記／(C)hiro者・西修（秋田書店）2023

・定価／通常版4巻 判型 新書判 定価：594円（10%税込）

特装版4巻 判型 新書判 定価：1,320円（10％税込）

通常版5巻 判型 新書判 定価：638円（10%税込）

特装版5巻 判型 新書判 価格：2,970円（10%税込）

・発行／秋田書店 少年チャンピオン・コミックス

既刊情報 :https://www.akitashoten.co.jp/series/12862株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

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