株式会社R6BがShopifyパートナープログラムにおける最上位ランクの「Shopify Platinum Partner」認定を取得

株式会社R6B

株式会社R6B(本社:東京都世田谷区)は、世界最大級のコマースプラットフォームを提供するShopify(ショッピファイ) による「Shopifyパートナープログラム」において、最上位ランクである「Shopify Platinum Partner」に認定されました。なお、最上位ランクである「Shopify Platinum Partner」は日本国内で株式会社R6B一社のみになります。

■「Shopfiy Platinum Partner」認定により体制支援をさらに強化

2025年から施行されたShopifyパートナープログラムでは、5つのランクが設けられています。当社は国内唯一の最上位ランクである「Shopify Platinum Partner」に認定されました。日本国内ではShopify Platinum PartnerのランクはR6B一社のみとなり、No.1の称号になります。この認定により、当社はShopifyの専任チームとこれまで以上に密接に連携できるようになり、最新の知見やノウハウを迅速に取得可能となります。これに伴い、マーチャントのご担当者様が抱えるお悩みやご相談に対して、よりスピーディかつ的確なサポートを提供できる体制を強化いたしました。さらに、Shopify Platinum Partnerとして、新機能やアップデートに関する情報をいち早く把握できるため、多様なニーズに対応しShopifyとの連携を深め、最新の技術やソリューションを活用して、マーチャントの課題解決と市場拡大に貢献してまいります。

■当社について

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

2020年にはShopify Expertsの認定、2021年には多くの高品質オンラインストアを構築したことが評価され「Best Agency Partner of The Year 2021」、2023年には「Shopify Plus Partner of the Year」を受賞し、昨年は2年連続となる「Shopify Plus Partner of the Year 2024」を受賞。

これまでに450社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、180社以上のMA(マーケティングオートメーション)・SNS支援を行っております。

■株式会社ヘラルボニー

Marketing and Online Sales Teamマネージャー 大屋佳世子様からのコメント

この度は「Shopfiy Platinum Partner」の認定、誠におめでとうございます! 私たちヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指している企業です。型にはまらない発想で非連続的な成長を追求しながら、EC運用においても常に挑戦とアップデートを続けています。 そんな私たちの「プチリニューアル」や「機能改善」といった日々の進化に、柔軟かつ力強く寄り添ってくださるR6Bさまは、本当に心強いパートナーです。社員なのではと思うほど、弊ECチームに深く寄り添ってくださるご担当者さま方には、心から感謝しております。さらに、世界に挑戦する私たちの事業拡大期において、最新の海外EC動向や越境ECのノウハウをタイムリーにご提供いただけることも大変心強く、日々頼りにさせていただいております。心からの祝福をお伝えするとともに、ますますのご発展をお祈り申し上げます。これからも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

■株式会社キングジム

EC事業部企画課課長 木次谷様からのコメント

この度は、Shopifyパートナープログラムの最上位に選ばれたこと、誠におめでとうございます。 文房具やラベルライター「テプラ」を展開するキングジムでは、 自社ECサイトの成長に伴い、2022年にR6B様のご協力のもとShopifyへの移行を実現いたしました。 その後も、倉庫移転やサイト分析などEC運営の基盤整備から、日々の保守サポートに至るまで、 多くの実績に裏付けされたご提案をいただき、大変感謝しております。 R6B様の真摯な思いと数々の実績がこのように高く評価されましたことを、心よりお祝い申し上げます。

■株式会社Stack

代表取締役 福田涼介様からのコメント

この度、R6B様がShopifyパートナープログラムの最上位ランクであるPlatinumティアにランク付けされたとのこと、心よりお祝い申し上げます。

R6B様とは3年以上にわたり、Shopifyを基盤としたコマース事業の発展に共に取り組んでまいりました。貴社の卓越したサイト制作技術と専門性が、今回の評価につながったことを大変嬉しく思います。

私たちStackも、Shopify拡張機能を通じてマーチャントの成功を支援する立場として、引き続きR6B様と力を合わせ、業界全体の成長に貢献していきたいと考えております。改めて、この素晴らしい成果に心よりお祝い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社R6B 広報チーム:鈴木

Xアカウント:@shio07142(https://x.com/shio07142)

https://r6b.jp

株式会社R6B

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。



これまでに450社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、180社以上のMA(マーケティングオートメーション)・SNS支援を行っております。