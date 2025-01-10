『クラウドハウス』、1月29日から開催する「バックオフィス World 2025 SPRING 東京」に出展

株式会社Techouse

大企業向け人事システム『クラウドハウス』を運営する株式会社Techouse（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：礒邉 基之、以下「Techouse」）は、2025年1月29日（水）から31日（金）までの3日間、人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展「バックオフィス World 2025 SPRING 東京」に出展いたします。

ブース訪問予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYTZHZbXszwCBLz9ZbRwsajzhDVtf3axwdVSlPvaR-leSDiQ/viewform?usp=sharing

ブース訪問予約者に事例資料をプレゼント

ブース訪問を予約した上でご来場いただいた方に「トヨタグループ様事例に学ぶグループ企業DXの勘所に迫る資料」をプレゼントいたします。

また、当日は「業界リーダーに選ばれる人事システム」をテーマに、業界大手の企業ならではの課題や、『クラウドハウス』の選定理由、導入プロセスをご紹介いたします。

以下のブース訪問予約ボタンから1分でご登録いただけますので、ぜひ事前予約のうえご来場ください。

ブース訪問予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYTZHZbXszwCBLz9ZbRwsajzhDVtf3axwdVSlPvaR-leSDiQ/viewform?usp=sharing

展示会テーマ：「業界リーダーに選ばれる人事システム」

『クラウドハウス労務』は、これまで製造業・IT業界最大手の企業をはじめとする業界リーダーの人事システムとして選定されてきました。

当日ブースではそうした業界リーダーに『クラウドハウス』がなぜ選ばれているのか、その理由や導入の進め方等をデモを交えご紹介します。

- 選定理由や導入プロセスをご紹介：業界リーダーに選ばれている理由や導入の進め方等について、具体的な導入事例とデモを交えてご紹介します。- デモンストレーションのご提供：システム導入をする上で最も重要な、従業員や管理者にとっての操作性や画面レイアウト、高度な自動チェックロジック等を体験いただけます。- 業界別導入事例のご紹介：クラウド導入に至るまでの課題からDX化した取り組み等、各業界の事例を具体的にご紹介します。「バックオフィスWorld 2025 SPRING 東京」開催概要

「バックオフィスWorld」とは、人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21371/table/82_1_67dd683d7fcf055f24378e37be73e2d0.jpg ]

前回展示会の様子

ブース訪問予約の方法

人事・労務・採用のDX化を推進する企業やご担当者様はもちろん、市場動向や他社の最新事例を収集される方にとっても必見の内容を準備し、ご来場をお待ちしています。

ブース訪問予約をいただきますと、お待たせすることなく会場限定コンテンツをご紹介可能です。

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今後のイベント予定

『クラウドハウス労務』では、毎月様々なイベントやセミナーに出展しておりますので、ぜひご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21371/table/82_2_4184b6d88cbf46774984a3e0cf25bf4b.jpg ]

注目記事[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21371/table/82_3_fe97369c5c4b8a00d8902c73127809e7.jpg ]

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『クラウドハウス労務』について

スマートフォンやパソコンを活用し、紙で実施されている「入退社手続き」や「身上変更」、「通勤申請」、「年末調整」、「給与明細配布」等を電子化・ペーパレス化するクラウドサービスです。

人事部での申請書確認や人事給与システムへの再入力、紙管理等の業務を効率化すると共に、従業員が迷わず使えるユーザーインターフェースにより申請ミスや問い合わせの負担も軽減します。

大手企業の複雑な業務や既存システム連携に対応する独自のクラウドシステム構造により、多数の大手企業に採用されています。

『クラウドハウス労務』サービスサイト：https://cloud-house.official.career/case_toyota

Techouseについて

Techouseは、”We Develop.”をスローガンに掲げ、時代ごとの課題を解決する事業を創造し続ける企業です。

クラウドサービス事業においては、大手企業のバックオフィス業務の効率化を実現するDXSaaS「クラウドハウス」シリーズを提供しています。

Techouseコーポレートサイト：https://jp.techouse.com/