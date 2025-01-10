TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」書店コラボキャンペーンを1月14日より全国488書店で開催！
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：奥村 景二、略称：日販）は、株式会社ブシロード（代表取締役社長：木谷 高明）によるTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の書店コラボキャンペーンを、2025年1月14日（火）より全国488書店にて開催します。
本キャンペーンでは、対象書店店頭でのノベルティ配布のほか、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの受注生産販売を実施します。
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」書店コラボキャンペーン概要
開催期間：2025年1月14日（火）～2025年2月9日（日）
開催店舗一覧：https://hon-hikidashi.jp/event/51084/
キャンペーン内容：
１.【書店店頭限定】
商品購入時にTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オリジナルしおりをプレゼント
２.【書店店頭＆ECサイト共通】
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」書店コラボオリジナルグッズの受注販売
３.【ECサイト限定】
TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」書店コラボオリジナルグッズの受注販売
キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/49245/
「ほんのひきだし」公式X：https://x.com/honhikidashi
１.【書店店頭限定】商品購入時にTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オリジナルしおりをプレゼント
期間中、対象書店で商品のご購入時に、所定の引換画像をご提示もしくはレジにてお声掛けいただいた方へ、購入金額1,000円（税込）につき1枚のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オリジナルしおり（全6種）をランダムでプレゼントします。
※配布対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。
（図書カードを含む金券類等、一部対象外がございます）
※1会計での配布枚数に上限はございません。
※なくなり次第終了となります。
▼オリジナルしおりサンプル（全6種）
※しおりは実際のデザインと異なる場合がございます。
▼ノベルティキャンペーン引換画像
※引換画像は「ほんのひきだし」のキャンペーン詳細ページや公式Xにも掲載しています。
２.【書店店頭＆ECサイト共通】TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」書店コラボオリジナルグッズの受注販売
本キャンペーン限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの受注販売を、一部キャンペーン開催書店店頭と日販が運営するオンライン書店「Honya Club.com」にて実施します。
注文期間：2025年1月14日（火）～2025年2月9日（日）
商品受取期間：2025年5月9日（金）～2025年6月8日（日）※書店店頭
商品発送目安：2025年5月以降 ※Honya Club.com
オリジナルグッズ受注販売先：店舗一覧 https://hon-hikidashi.jp/event/51084/
Honya Club.com： https://www.honyaclub.com/shop/c/c09bd/
▼TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」書店コラボオリジナルグッズ
・キャラファインボード（全1種） 4,400円（税込）
サイズ：F3号（273×220mm）
・フェイスタオル（全5種） 各3,080円（税込）
サイズ：約340×850mm
・アクリルスタンド（全5種） 各1,848円（税込）
サイズ：115×150mm（組み立て前）
※実際のデザイン・仕様と異なる場合があります。
３.【ECサイト限定】TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」書店コラボオリジナルグッズの受注販売を実施
2023年9月に開催したTVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」書店コラボキャンペーンのイラストを使用した、新規オリジナルグッズの受注販売を「Honya Club.com」ほか一部ECサイト限定で実施します。
注文期間：2025年1月14日（火）～2025年2月9日（日）
商品発送目安：2025年5月以降
オリジナルグッズ受注販売先：
Honya Club.com https://www.honyaclub.com/shop/c/c09bd/
紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsd-107004008011--
SHOSEN ONLINE SHOP https://shosen.tokyo/?mode=srh&cid=&keyword=BanG+Dream%21+%A5%D0%A5%F3%A5%C9%A5%EA(https://shosen.tokyo/?mode=srh&cid=&keyword=BanG+Dream%21+%A5%D0%A5%F3%A5%C9%A5%EA)
@Loppi・HMV＆BOOKS online https://www.hmv.co.jp/product/summary/15958/
※1/14 10:00よりアクセス可
▼TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」書店コラボオリジナルグッズ
・フェイスタオル（全5種） 各3,080円（税込）
サイズ：約340×850mm
・アクリルスタンド（全5種） 各1,848円（税込）
サイズ：115×150mm（組み立て前）
※実際のデザイン・仕様と異なる場合があります。
※店舗またはサイトにより、開始日・内容を変更する場合があります。
※店舗受付の場合、店舗によりご注文時に前金をいただく場合があります。
※ECサイトでのご注文時は、各ECサイトの注意事項をご確認ください。
■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開しています。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っています。
2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年1月2日(木)からTOKYO MXほかにて毎週木曜日に放送中です。
また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっています。
【アニメ「BanG Dream! Ave Mujica」公式サイト】
https://anime.bang-dream.com/avemujica/
【バンドリ！公式X】
https://x.com/bang_dream_info
▼記事でご紹介いただく際は、版権表記として下記をご記入ください。
(C)BanG Dream! Project
■本件に関するお問い合わせ
日本出版販売株式会社 マーケティング推進部企画課 担当：片山、畔上
TEL.03-3233-4854
E-mail: nippan_md@nippan.co.jp