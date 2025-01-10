大阪で乾杯！！新潟SAKEフェアin大阪 開催
公益社団法人 新潟県観光協会
・オタマブルーイング
・GangiBrewing
・玉川酒造
・新潟をこめ（SAKEに合う米菓やおつまみ、おもち、笹団子等アンテナショップの人気商品を販売）
・NEXUS（新潟県内の日本酒・ワインの無料試飲販売）
新潟SAKEフェア 公式Xはこちら！ :
https://x.com/niigatasakefair
大阪・梅田ディアモール大阪「ディーズスクエア」にて「新潟SAKEフェアin大阪」を開催いたします。 新潟県内の日本酒・ビール・ワインが楽しめるSAKEイベントです。新潟県内の日本酒１社、ブルワリー２社が対面販売をいたします。
今回は、4月13日日曜日から開催される2025大阪・関西万博も見据え、新潟県への観光誘客を含めたSAKEのアピールを行います。
【出店メーカー】
・オタマブルーイング
・GangiBrewing
・玉川酒造
【物販ブース】
・新潟をこめ（SAKEに合う米菓やおつまみ、おもち、笹団子等アンテナショップの人気商品を販売）
・NEXUS（新潟県内の日本酒・ワインの無料試飲販売）
【PRブース】新潟県観光PR
新潟SAKEフェア 公式Xはこちら！ :
https://x.com/niigatasakefair
お問い合わせ
実行委員会運営：合同会社NEXUS
住所：新潟市中央区本町通四番町２８１番地１
TEL：025-378-1649
メールアドレス：info@niigata-sakefair.com