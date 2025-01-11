【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】春の新規プラン！3名以上のご利用がお得、夕食時飲み放題付が新登場！！
野口観光マネジメント株式会社
【特典】
ラウンジでは時間帯ごとにサービスをご用意
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
春の歓送迎会にオススメの新規プランをご用意いたしました。
【1室3名様以上がお得】夕食時60分飲み放題付き～春の歓送迎会におすすめ【銀の月】
【特典】
・夕食時60分飲み放題（未成年の方にはソフトドリンク飲み放題付）
※1室3名～4名でのご利用が条件のプランでございます。
ぜひ、この機会に章月グランドホテルへお越しくださいませ。
ラウンジでは時間帯ごとにサービスをご用意
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12669328(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12669328)