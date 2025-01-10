宇宙探査と小惑星や彗星による地球への脅威（プラネタリィディフェンス）をテーマに宇宙の基礎講座を1/15(水)開催

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株式会社Kanatta


【チケット情報】


下記URLよりお申込みください。


https://peatix.com/event/4262922/view(https://peatix.com/event/4262922/view?utm_source=pr)



【イベント情報】


・開催日時


　2025年2月6日(木) 19:30-21:30

・参加チケット
　一般：5000円（性別問わず参加可能）
　コスモ女子サポート会員：5000円
　コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料



・場所
　東京会場とZoomによるハイブリッド開催



・ゲスト
　阿部新助氏


　日本大学理工学部航空宇宙工学科准教授



・主催


　コスモ女子


　ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
　コスモ女子公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)
　コスモ女子の活動や詳細はHPをご覧ください。
　コスモ女子公式HP(https://cosmos-girl.com/)