宇宙探査と小惑星や彗星による地球への脅威（プラネタリィディフェンス）をテーマに宇宙の基礎講座を1/15(水)開催
株式会社Kanatta
2025年2月6日(木) 19:30-21:30
・場所
ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
【チケット情報】
下記URLよりお申込みください。
https://peatix.com/event/4262922/view(https://peatix.com/event/4262922/view?utm_source=pr)
【イベント情報】
・開催日時
2025年2月6日(木) 19:30-21:30
・参加チケット
一般：5000円（性別問わず参加可能）
コスモ女子サポート会員：5000円
コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料
・場所
東京会場とZoomによるハイブリッド開催
・ゲスト
阿部新助氏
日本大学理工学部航空宇宙工学科准教授
・主催
コスモ女子
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