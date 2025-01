【期間限定、セブ島留学費用が最大15％OFF！】新春からセブ島で英語を磨くチャンス！QQEnglishがお得なキャンペーンを開始！

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2025年2月28日(金)までのお申込みで、留学費用が最大15%OFFになる「新春留学応援キャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。

2025年の新春から英語学習に力を入れたい方を応援すべく、2月28日(金)までにお申し込みをいただいた方には約5.5万円もお得にセブ島留学にお越しいただけます。

留学先のキャンパスは、ビジネス街の中心地にある「ITパーク校」とリゾートな雰囲気を堪能できる「ビーチフロント校」の2つからお好きな方をお選びいただくことが可能です。

新年最初の留学は、QQEnglishのセブ島留学で挑戦してみませんか?

新春留学応援キャンペーン概要

内容:レッスン料金、食事(1日3食)、宿泊施設(学生寮)を最大15%OFFにて提供

申込期限:2025年2月28日(金)まで

適用条件:2025年6月30日(月)までにご卒業予定の方

特典:1.2カ月以上の滞在で15%OFF

2.2カ月未満の滞在で10%OFF

+さらに1/31(金)までにお申込みいただくと入学金150ドルも無料になります

申し込み方法:お申し込み時のメモ欄に「2025年新春留学応援キャンペーン」とご記載ください。

詳細:https://qqenglish.jp/2025-campaign-15off/

<キャンペーンの適用例>

■ビーチフロント校でレッスンを1日6コマ(マンツーマンレッスン4コマ+グループレッスン2コマ)を受ける場合

※ 1ドル=155円計算時です。実際の費用はお申し込み時の為替レートによります。

ITパーク校とビーチフロント校について

ITパーク校

ITパーク校は、セブ島の中でも外資系企業やIT企業が集まる経済特区の中心「ITパーク」エリアに位置しており、エリア内は24時間警備員が巡回しているため、セブ島で最も治安が良い場所と言われていますので、安心して留学生活を楽しんでいただけます。

ビーチフロント校

ビーチフロント校は、2024年7月にリニューアルオープンをし、フィリピン・セブ島のマクタンニュータウンエリアにございます。校舎(14フロア、延べ床面積約15000平米)からビーチまではわずか徒歩5分の距離に構えており、リゾート気分も味わいながら、新しい設備で集中して英語学習に取り組んでいただける環境となっております。

■レッスンスペース

レッスン風景レッスンルームの様子

マンツーマンレッスン専用の個室全てに生徒と教師用のパソコンを1台ずつ設置。

モニターで教材を閲覧しながら、さらにインターネットも活用した授業を行うことやホワイトボードもあるので、パソコンが苦手な方はホワイトボードを使ったレッスンも可能です。



またグループレッスンスペースや自習スペースも完備しており、留学期間中、英語学習に集中できる環境が整っています。

■カフェテリア

ITパークにあるQQカフェビーツフロント校にあるカフェテリア兼イベントブース

毎日3食の食事ビュッフェ形式でのお食事の提供をはじめ、ジュースなどのドリンクもございます。

ビーチフロント校では、より多くの方がご利用いただけるように開放感のある広々としたスペースとして新設いたしました。

■学生寮

カプセル式の学生寮コモンスペース

学校敷地内にカプセルホテルタイプの学生寮を併設しています。

入口から男女に分かれており、カプセル、トイレ、シャワールーム、自習用のコモンスペースがあります。敷地内なのでレッスンの合間に戻って休憩することができます。

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



