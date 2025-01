The Fst in Fukuoka2025 　 2025年3月15日(土) 開催

株式会社 フォーラム

The Fst in Fukuoka実行委員会は、福岡県のご協力のもと、これまでの2大会(22・23年)に引き続き、 2025年3月15日(土)に大濠公園オーバルコース(WA=世界陸連・日本陸連公認)を使用したロードランニング大会「The Fst in Fukuoka 2025」を開催いたします。大会実行委員には、現役アスリートの大迫傑選手をはじめ、ブラインドマラソンのランナーとして地元・大濠公園を拠点に活動し、東京パラリンピックでは金メダル、パリでは銅メダルを獲得した道下美里選手(三井住友海上所属)が就任されています。

本大会は、中長距離陸上界の底上げのために、世界記録・日本記録をはじめ、 各世代が記録にチャレンジできるアスリート・ファーストのランニングロードレース大会です。 更に、陸上・スポーツに限らず、福岡県が進める「ワンヘルス事業」など、 健康・環境をテーマとしたエキシビションやフェスタを同時開催することで、 ご来場者をはじめとした多くの方々に、感動、喜びや楽しさを届けたいと考えています。 併せて、ロードレースを中心とした各事業を通じて、「フクオカ」を広く内外に発信していきます。

2022大会では、女子は2006年、男子は2007年以来更新されていなかった5Kmの日本記録2つが更新されました。また、昨年度からは1マイル(ロード)=Mile RoadもWA・日本陸連の公認種目となり、5Kmと合わせて、日本記録・世界記録が期待されます。今回も、強豪国の選手をはじめ、国内外の有力選手の招待・エントリーを予定しており、日本人選手にとっても世界レベルに挑戦できるまたとない機会となります。

2025年には東京で世界陸上が開催されます。陸上への関心が高まる中、本大会でも、アスリート、パラアスリート、チャレンジする全ての皆さんを「フクオカ」から応援します。

2025年1月11日より【一般 エントリー】が開始されます。

エントリー種目は下記の通り

【エリート】(想定フィニッシュタイム)

●5Km ・男子(16’00”以内) ・女子(18’00”以内)

●1マイル(ロード) ・男子(5’00”以内) ・女子(6’00”以内)

【一般】

●5Km 登録の部 男女別高校以上

●1マイル(ロード) 登録の部 男女別中学以上

◎1マイル(ロード) チャレンジの部 男女別中学以上 ※陸連登録していない方)

◎ファミリーランA(半周コース約1.1km)

小学2年以下1名と18歳以上の保護者

◎ファミリーランB(マイルコース約1.6km)

小学3~6年1名と18歳以上の保護者

エントリーは【エリート】【一般】共に

【公式ホームページ】 https://tff2025.digipam.jp/