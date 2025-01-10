日本公式代理店【芋國屋の姉妹店】「Secret K」1/9～楽天お買い物マラソンに向けて、お得なクーポン配布中！！
日本初の韓国コスメを販売するSecret K(シークレットケイ)楽天市場店は、Secret Kでは日本初上陸のスキンケア商品をメインに展開しております。
また『JEJUON(チェジュオン)』の日本公式代理店となっております。
（Secret K 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/secretk-csm/）
Secret Kの中でもオススメ『JEJUON』の3,300円以上の商品が期間中クーポンご利用でなんと半額でお買い求めいただけます。
肌トラブルでお悩みの方、このお得な機会に『JEJUON』の基礎化粧品をお試しください。
さらに、美容と干し芋の相性に注目した特別キャンペーンを実施中！
姉妹店芋國屋（芋國屋 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/）とコラボの大人気商品 『訳あり 紅はるか 丸干し芋 400g』が楽天大感謝祭の期間中、クーポンご利用で50％OFFでご購入いただけます。
美容は健康あってこそより輝きます。内側から綺麗を目指しませんか？
おやつも賢く選ぶ、あなたの新しい日常へ！
【お買い物マラソン期間限定】半額クーポン
●開催期間
2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59
●割引詳細
50％OFF
3,300円以上の商品対象
1人1回まで利用可能
先着100回まで利用可能
他クーポン併用不可
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUtBSi1FN1VYLUNYRlotS1NRSw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUtBSi1FN1VYLUNYRlotS1NRSw--&rt=)
【訳あり 紅はるか 丸干し芋 400g】 半額クーポン
●開催期間
2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59
●割引詳細
50％OFF 2,760円のところ⇒1,380円
1人2回まで利用可能
先着50回まで利用可能
他クーポン併用不可
●対象商品
https://item.rakuten.co.jp/secretk-csm/bo400/
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TVZBTi0wRUZKLUVGWjgtSEs0Ug--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TVZBTi0wRUZKLUVGWjgtSEs0Ug--&rt=)
会社概要
『JEJUON(チェジュオン)』とは、
グリーンマンダリンやウコンなど済州の自然と火山灰土である済州土壌で育った固有の植物を済州農家から直接採取し 済州島工場で生産した唯一の韓国化粧品ブランドです。（日本初上陸）
動物由来の成分を一切使用していないヴィーガンコスメ（Vegan Cosmetics）の商品もございます。
社 名 ：Secret K(シークレットケイ)
電 話 番 号：090-3068-4932(#)
メールアドレス：secretk.csm@gmail.com
事 業 内 容 ：ECサイト運営
Secret K 楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/secretk-csm/
Instagram ：https://www.instagram.com/secret_k_beauty/
社 名：株式会社 芋國屋
本社所在地：千葉県流山市駒木633-4
設 立：2022年4月
電話番号 ：04-7128-5369(#)
メールアドレス：imokuniya1＠gmail.com
事業内容 ：ECサイト運営、店舗運営
芋國屋 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/
HP ：https://imokuniya.jp/ （「芋國屋」で検索)
Instagram ：https://www.instagram.com/imokuniya/