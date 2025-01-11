【期間限定】大阪・関西万博と同時開催！「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」、1月11日(土)より開幕パス特別販売開始

株式会社アートローグ

Study：大阪関西国際芸術祭 実行委員会（株式会社アートローグ内 本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：鈴木大輔）は、2025年1月11日(土)より、Study：大阪関西国際芸術祭 2025（https://osaka-kansai.art/）の開幕パスを特別販売いたします。本チケットは、2025年4月13日(日)から5月6日(火・祝)までの期間限定パスです。通常価格よりお得な特別価格でご利用いただけます。

いよいよ2025年、大阪・関西が世界の注目を集める年となる中、本芸術祭もさらに進化した形での開催を迎えます。「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として、これまでの取り組みを経て、より多くの方々に新たなアート体験をお届けします。160カ国以上が参加し、2,800万人の来場者が見込まれる大阪・関西万博と同時期に開催される本芸術祭では、大阪・関西の各所でアートを通じた新たな対話と発見の場を創出します。

■チケット情報

【開幕パス】

4月13日(日)～5月6日(火・祝)の期間限定で利用可能なチケットです。通常価格より1,000円お得にご利用いただけます。

- 販売期間：2025年1月11日(土)～1月16日(木)- 利用期間：2025年4月13日(日)～5月6日(火・祝)- 販売窓口：チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、ArtSticker、KKday- 対象チケット：展覧会開幕パスポート- 開幕特別価格：一般 2,500円、学生2,000円 ※中学生以下無料

※大阪・関西万博、アートフェア（グランキューブ大阪で開催）には、本チケットでは入場できませんのでご注意ください。

※チケットの詳細はこちら（https://osaka-kansai.art/pages/ticket）をご覧ください。

■ 「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」について

Study：大阪関西国際芸術祭 Vol.2 展示作品 鬼頭健吾 "inconsistent surface" Photo: Kohei Matsumura

Study：大阪関西国際芸術祭 2025は、大阪関西を中心に、2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで開催する、現代アートの国際イベントです。第4回目となる今年は、大阪・関西万博と同時開催し、会場は万博会場（夢洲）、安藤忠雄設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章設計の大阪府立国際会議場（中之島）、西成・船場地区など、大阪の象徴的な場所で行います。160カ国以上が参加し、2,800万人の来場者が見込まれる大阪・関西万博を契機に、国内外のアートプロジェクトを通じて「人×アート×社会の関係をStudyする芸術祭」として、新たな対話と発見の場を創出します。

■開催概要

名称：「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」

英語表記 Study: Osaka Kansai International Art Festival 2025

開催期間：2025年4月13日(日)～10月13日(月)

会場：大阪・関西万博会場内 / 大阪文化館・天保山（旧サントリーミュージアム）・ベイエリア / 中之島エリア（大阪府立国際会議場）、船場エリア / 西成エリア / JR大阪駅エリア / 松原市他（2025年1月時点）

【主催】

大阪関西国際芸術祭実行委員会（株式会社アートローグ内）

https://osaka-kansai.art/pages/summary#organization

総合プロデューサー：鈴木大輔（株式会社アートローグ 代表取締役CEO）

【パートナーシティ】松原市

【協力・後援】駐日欧州連合代表部 (EEAS) / 駐日ベルギー大使館 / 在大阪イタリア総領事館 / 駐大阪韓国文化院 / ブリティッシュ・カウンシル / 在大阪・神戸米国総領事館 / 在大阪オーストラリア総領事館 /スイス大使館 / 在日フランス大使館 ・アンスティチュ・フランセ / ドイツ連邦共和国総領事館* (*天保山・Reshaped Reality(仮)展のみの後援 ) / 一般社団法人大阪外食産業協会 / 辰野株式会社

※プログラムや詳細は変更になる可能性があります。

■各種リンク

「Study：大阪関西国際芸術祭 2025公式HP」：https://osaka-kansai.art/

Instagram：https://www.instagram.com/study_okiaf/

X（旧Twitter）：https://x.com/study_OKIAF

Facebook：https://www.facebook.com/StudyOKIAF/

■プレスリリースアーカイブ

・Study:大阪関西国際芸術祭2025のサテライトプログラム「Co-Study」（コ・スタディ）募集開始！2025年関西万博をアート共創で取り組む芸術祭の公式サテライトプログラムを公募します(https://osaka-kansai.art/blogs/news/co-study241021)

・「Study : 大阪関西国際芸術祭2025」第1弾 アーティストを発表(https://osaka-kansai.art/blogs/news/release241016)

・「Study : 大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」開催決定(https://osaka-kansai.art/blogs/news/release240926)

・Study：大阪関西国際芸術祭 2025｜開催概要、各プログラム、企業版ふるさと納税活用を発表(https://osaka-kansai.art/blogs/news/release240826)

・【期間限定・先着500名様】12月24日（火）より「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」入場チケット先行販売開始(https://osaka-kansai.art/blogs/news/release241219)

■会社概要

株式会社 ARTLOGUE（株式会社アートローグ）

・代表者：株式会社アートローグ 代表取締役CEO 鈴木大輔

・本社所在地：大阪府大阪市北区

・設立日：2017年7月7日

・事業内容：「Study：大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」など企画・運営



