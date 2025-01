【OIL by 美術手帖ギャラリー】Victor Takeru（ビクター・タケル）個展「EXIT MELODIE」を1月17日（金）より開催。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都渋谷区 渋谷PARCO2階)では、Victor Takeru(ビクター・タケル)の個展「EXIT MELODIE」を2025年1月17日(金)~2月9日(日)に開催します。

概要

Victor Takeru(ビクター・タケル)は1998年生まれ。フランス人と日本人の両親のもとパリで育ち、グラフィックデザインを学んだ後、21歳で東京へ移住。現在も東京を拠点に活動しています。本展「EXIT MELODIE」は、ビクターの創作活動にとって「最初の章」であり、彼が「Ambient Music Painting(アンビエント・ミュージック・ペインティング)」と呼ぶ新たなテーマの作品を発表するものです。

「Ambient Music Painting」とは、自身のアートを的確に表現する方法を模索する中で生まれた、作家自身による造語です。幼少期から暮らしたパリの家でずっと流れていたというアンビエント・ミュージック=環境音楽をインスピレーション源にしたこの言葉は、ビクター自身が絵を描くときの指針になるだけでなく、アンビエント・ミュージックと同様に、鑑賞者へ自然に浸透し、対象についてじっくりと自由に考えを巡らせることのできる絵という意味が込められています。

また、ビクターの絵では監視カメラ(VHSカメラ)によく見られる灰色がかった色調も意識されています。彼の絵画には自画像が多く登場しますが、画家の目は覆われ、その視線は決して見ることができません。人の目が隠れているいっぽうで、無機物のカメラの視点のみが躍動している世界観は、多くの謎を隠す金属製の扉、中に何が入っているかわからない郵便受けなどのモチーフと同様に、ビクターの作品において重要な役割を果たす「逃避」というテーマを想起させます。

そして、鮮やかな色を極力使用しないことについて「視覚的でありながらも控えめで、大気のようなものにしたい」と考えていると話します。「人はどこにいても常に監視されている」対象であり、それを知りながらも気づかないように生きる現代のムードを示すと考える彼のVHSカメラの美学と、彼自身の日々の出来事や関心、そして鑑賞者の考えを強制しないAmbient Music Paintingの作品群は、私たちに穏やかでメランコリックな感覚を与えます。

Ambient Music Painting の世界を楽しむためのオススメのアルバム(by Victor Takeru)

African-American Sound Recordings - Erasure Poetry

7038634357 - Neo Seven

Croatian Amor - The World

Klein - touched by an angel

Celer - Engaged Touches

参考作品Dirty Fit Clean(2024)1167×910mm Oil on canvasInna Daze(2024)455×380mm Oil and acrylic on canvasA Door Curiosity(2024)1940×1303mm / 409×318mm / 409×318mm Oil and acrylic on canvasプロフィール

Victor Takeru(ビクター・タケル)

ビクター・タケルは1998年フランス・パリ生まれ。日本とフランスの血を引くアーティスト。21歳で初めて東京に移住してから日本特有の文化を自身の作品に取り込み、フランスと日本のカルチャーを融合させたユニークな作品を生み出す。カラフルで鮮やかな色使いとシンプルな構図を駆使することで、ポップで鮮やかな、エネルギーに満ち溢れた雰囲気を作り出す。生き生きとした日常の瞬間を描き、「思い出」が作品において重要な役割を果たす。

販売について

本展出品作品は、会場および、アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」にて販売します。

オンライン販売開始|1月20日(月)16:00~

販売URL|https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733

※オンライン公開は、会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合があります。

展覧会概要

Victor Takeru「EXIT MELODIE」

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

会期|2025年1月17日(金)~2月9日(日)会期中無休

開場時間|11:00~21:00

オープニングレセプション|1月17日(金)19:00~21:00

入場|無料

主催|OIL by 美術手帖ギャラリー

展覧会詳細|https://oil-gallery.bijutsutecho.com

お問い合わせ|oil_gallery@ccc.co.jp

※OIL by 美術手帖の営業時間は館の営業時間に準じます。状況に応じて変更の可能性がございます。最新の情報は渋谷PARCO公式ウェブサイトをご確認ください。

https://shibuya.parco.jp

OIL by 美術手帖(ギャラリー)

住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-5422-3270

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

X @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery

アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」

これまでアートシーンの動向を伝えてきた『美術手帖』が、日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる「オンラインでアート作品を購入できるサービス」です。メディアとしてアートと社会をつなぐ役割を担ってきた『美術手帖』は、このサービスを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けします。2019年秋には、渋谷パルコの2階にギャラリーをオープンし、アート作品との出合いの場を創っています。https://oil.bijutsutecho.com/

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/