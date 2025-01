LGBT-Allyプロジェクト(2025年度)参加企業　募集開始

株式会社 アウト・ジャパン

LGBTに関する、研修、コンサルティング及びマーケティングを行う株式会社アウト・ジャパン(代表取締役社長:屋成和昭)は、LGBT-Allyプロジェクト(2025年度)の参加企業の募集を開始します。

◆LGBT-Allyプロジェクトとは

「We are Here!! We are Ally!!」をテーマにひとりでも多くのアライを増やすことを目指すアウト・ジャパンとアライ企業との共同プロジェクトです。

各地のPRIDEイベントなどに参加し、ブースにてアライ企業の取組を紹介しています。

また協賛企業の方々とパレードへの参加やオンラインイベントを行なっております。

(2024年は過去最高の53社に参加頂きました。)

◆LGBT-Allyプロジェクト特設ぺージ

https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/

2025年は昨年同様、LGBT-Allyプロジェクト特設ページへの掲載と2回のオンラインイベントへ参加ができる基本プランと各地プライドイベントへのパネル展示のオプション企画があります。

詳細は assist@outjapan.co.jp までメールでお問い合わせいただくか、説明会の動画をご覧ください。



◆1月9日に実施した説明会の様子はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/PHTACkQrTGc



◆昨年のLGBT-Allyプロジェクトの活動ダイジェスト動画

https://youtu.be/HhGJ9_ny-yg



◆昨年実施した各社の取り組みを紹介するイベントについて

・オープニングイベント

https://youtu.be/XmM1W0-kGaQ



・年末イベント

https://www.outjapan.co.jp/results/2024/2036.html

LGBT-Allyプロジェクト2024 参加企業(敬称略)

- 味の素- アビームコンサルティング- 家や不動産- 出光興産- ANAホールディングス- AGC- SGホールディングス- ENEOS- 小野薬品工業- カゴメ- 京セラ- クラボウ- ゲオ・ホールディングス- 三洋化成工業- JFEエンジニアリング- J-オイルミルズ- JTB- JVCケンウッド- JERA- SUBARU- 住友金属鉱山- 住友ゴム工業- 住友重機械工業- 住友林業- ソニーグループ- ソフトバンク- ダイセル- ダイナム- 大同生命- 高島屋- TAGAYA- TDK- 東芝- TOTO- トランスコスモス- トレセンテ- 日清食品ホールディングス- 日本航空- 日本生命- BIPROGY- ファミリーマート- 堀田丸正- マイクロンジャパン- 三菱電機- ミヨシ油脂- 明治- 明電舎- 森永乳業- USJ- 遊楽- Ridgelinez- ローソン- ロッテ◆予定している その他のセミナー・イベント「今知っておきたいLGBTQ~誰もが安心して働ける職場を考える~」

広島県では、県民一人ひとりの人権が大切にされ、いきいきと能力が発揮できる社会づくりを目的として、企業・自治体等の担当者様を対象に人権啓発指導者養成研修会を開催しています。今回は、今、社会的に関心が高まっているLGBTQをテーマに、職場において実践できる取組みや事例を、株式会社アウト・ジャパンの屋成和昭さまにご講演いただきます。

詳細を見る :https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/lgbt-kensyu2024.html

企業向けLGBTセミナー「今知っておきたいLGBTQ~誰もが安心して働ける職場を考える~」

講師:屋成 和昭さん(株式会社アウト・ジャパン代表取締役)

日時

【配信期間】 令和7年2月12日(水)

対象

LGBTに関する社内施策等にご興味のある企業の経営トップの方、人事、採用ご担当者

参加方法

詳細をこちらから(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/lgbt-kensyu2024.html)確認ください

お申込みはこちら(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/lgbt-kensyu2024.html)から(外部ページにリンクします)

お問合せ

株式会社アシスト LGBTQ研修会担当 あて【受託事業者】

《住所》〒730-0051 広島市中区大手町3-13-18松村ビル2F

《電話》(082)567-5679(受付時間 平日10時~17時)

《Fax》(082)541-5889

《メール》yokoyama@assistinc.co.jp