¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥à ¥¸¥§¥ÒÁª¼ê¡¡¥è¥ó¥É¥¯¹â¹»¤è¤ê²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¹¥Ñ
¥¥à ¥¸¥§¥Ò/KIM JE HEE/¶â óî´õ
¡ÚÇØÈÖ¹æ¡Û
¡¡¡¡ ¡¡ ²Æµ¨Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ Í¥¾¡
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢±ÎÆÁ¹â¹»¡Ê¥è¥ó¥É¥¯/´Ú¹ñ¡Ë¤è¤ê¥¥à ¥¸¥§¥ÒÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥à ¥¸¥§¥Ò/KIM JE HEE/¶â óî´õ
¡ÚÇØÈÖ¹æ¡Û
21ÈÖ
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
GK
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2006Ç¯5·î16Æü¡Ê18ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
´Ú¹ñ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
185cm/78kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
·ÄÆîFC U18¢ª±ÎÆÁ¡Ê¥è¥ó¥É¥¯¡Ë¹â¹»
¡Ú¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¡Û
2023Ç¯ ¸å´ü¹â¹»¥êー¥°·Ä¾°ËÌÆ»ÃÏ°è ºÇÍ¥½¨Áª¼ê
2024Ç¯ ½Õµ¨Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ ½àÍ¥¾¡
¡¡¡¡ ¡¡ ²Æµ¨Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ Í¥¾¡
¡Ú¥¥àÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö³§ÍÍ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª2025Ç¯¤«¤é¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤º¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢J2¥êー¥°¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×