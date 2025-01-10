2/2（日）まで延長決定！ウィンターイルミネーション2024【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区】

一般財団法人 公園財団

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iDUz-HUrhb8 ]

長野県安曇野市にある国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区では、「ウィンターイルミネーション2024」を好評につき2/2（日）まで開催します。

光の機関車

今年のテーマは「光輝く機関車の旅」。入口すぐには「光の機関車」が登場！10ｍ×2ｍの機関車は迫力満点。客席に乗って写真を撮ることができ、タッチすると汽笛の音がする仕掛けもあります。また、展望テラスからの全景や、リンゴのオブジェなど園内各所にはいろいろな仕掛けを楽しんで頂けます。当公園のイルミネーションは、北アルプスの麓の自然豊かなエリアにあり、空気が澄んでいて光が鮮やかできれいだと好評です。

展望テラスからの風景

展望テラスからは、イルミネーション全体の風景を楽しむことができます。音楽と光が連動して動く演出では、Mrs.GREEN APPLE「僕のこと」、幾田りら「いのちの名前」の２曲が光と連動します。

リンゴのオブジェも見ごたえあり！

打ち上げ花火とイルミネーションのコラボは2025年１月１１日（土）で今シーズン最後！50万球のイルミネーションで園内を飾っています

【Winter Illumination 2024】

◇場所／国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

◇開催期間／開催中～2025年2月2日（日）

◇点灯時間／16：30～21：00

◇開園時間／平日：14：30～21：00、土日祝：9：30～21：00

＊通常開園時間（9：30～16：00）に入園の方も21：00まで滞在できます

◇休園日／1/14（火）、20（月）、27（月）

◇入園料／大人（15歳以上）450円、シルバー（65歳以上）210円、小人（小中学生）以下無料 ※その他、２日間通し券、団体料金有

アルプスあづみの公園管理センター

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

長野県安曇野市堀金烏川33-4

電話：（0263）71-5511 FAX：（0263）71-5512

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