THE BOYZ新たな出発、来日ファンコンサート開催決定！

Whoop Japan株式会社

(C) One Hundred

韓国の11人組ボーイズグループTHE BOYZ(ドボイズ)が東京でファンコンサートを開催することが決定した。

THE BOYZは今年7月、3度目となるワールドツアー「THE BOYZ WORLD TOUR: ZENERATION II」を開催。

最初の公演場所である韓国・ソウルのKSPO DOME (オリンピック体操競技場)での公演を皮切りに、8月から9月にかけて日本に上陸した「ZENERATION II IN JAPAN」は、横浜(ぴあアリーナMM)・大阪(大阪城ホール)で4日間にわたり開催され、デビューから最新アルバム収録曲まで充実のセットリストで7年間の集大成となる圧巻のパフォーマンスを披露し、大盛況で幕を閉じた。

さらに今年7月に発売された日本のフルアルバム『Gibberish』は、オリコンデイリーアルバムランキング1位(7/18付)、Billboard Japan Hot Albumsで8位にランクイン。日本でもトップを走り続けるTHE BOYZの人気を証明した。

デビュー当時から躍進を続けるTHE BOYZは、今回グループでの単独ファンコンサートの開催が決定。本公演は韓国ソウルでのファンコンサート「THE BOYZ FAN-CON <THE B LAND>」を皮切りにスタートしパワーアップした姿で日本に上陸する。デビュー8周年に向け走り出したTHE BOYZの移籍後初となる日本公演に、11人揃っての活動を喜ぶファンの声が数多く寄せられ、新たな出発となる記念すべき公演に期待が高まっている。詳細は後日THE BOYZ FAN-CON <THE B LAND> in JAPAN日本特設サイトで発表される予定だ。

THE BOYZ FAN-CON <THE B LAND> in JAPAN

■開催日時

国立代々木競技場 第一体育館 (東京都渋谷区神南2-1-1)

2025年2月22日(土)

OPEN 15:30 START 17:00

2025年2月23日(日)

OPEN 14:30 START 16:00

■チケット情報

<チケット料金>

VIP席:25,000円(税込)

S席:18,500円(税込)

A席:14,500円(税込)

<VIP席購入者特典>

1.アリーナ前方座席確定

2.サウンドチェック参加(15分)

3.スペシャルトレーディングカードセット 11枚贈呈

<S席購入者特典>

1.アリーナ座席確約

2.スペシャルトレーディングカードセット 11枚贈呈

<A席購入者特典>

1.スペシャルトレーディングカード1枚贈呈(ランダム/全11種中)

■チケット販売日程

【THE B JAPAN・THE B JAPAN MOBILE W会員先行(抽選)】

受付期間:1/11(土) 12:00~1/13(月)23:59

【THE B JAPAN会員先行・THE B JAPAN MOBILE会員先行(抽選)】

受付期間:1/11(土) 12:00 ~ 1/15(水)23:59

【ローチケプレリクエスト1次先行(抽選)】

受付期間:1/17(金) 15:00 ~ 1/23(木)23:59

■詳細リンク

イベント特設HP:近日中OPEN予定

THE BOYZ日本オフィシャルHP:https://theboyz.jp/