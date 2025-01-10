1/11（土）～4/20（日） 映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」×カラオケパセラ　コラボが決定！

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株式会社NSグループ


2025年2月14日(金)から＜前編：序奏＞、2025年3月14日(金)から＜後編：終奏＞が公開予定の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開を前にハッシュタグキャンペーンを開催いたします。


今後、映画の公開に合わせたコラボメニューも登場予定！コラボ企画詳細の発表にもご期待くださいませ。


【企画内容】


■ハッシュタグキャンペーン


開催期間　2025/1/11～2025/4/20


開催店舗　カラオケパセラ新宿靖国通り店


　　　　　カラオケパセラ池袋本店


　　　　　カラオケパセラ渋谷店


　　　　　カラオケパセラハマボールイアス店


　　　　　カラオケパセラなんば道頓堀店

■ノベルティ（ミニスタンド）





■参加方法


・カラオケパセラ、対象店舗をご利用いただく


・フロントにてハッシュタグ「#バトルキング公開楽しみ」SNS投稿を提示していただく


・ONE N’ ONLY演じるJackpozのミニスタンドをランダムで1枚プレゼント



　詳細はこちら
　https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/(https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/)


【作品のご紹介】


2025年2作連続公開


ONE N’ ONLYが初主演を務めた映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』（2023年3月10日公開）。今回、その続編となる映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開が決定！



ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国で公開します。



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＜タイトル＞


映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』



＜公開日＞


前編：序奏


2025年2月14日(金)～


後編：終奏


2025年3月14日(金)～



＜監督・脚本＞


瀧川元気



＜キャスト＞


ONE N’ ONLY ／ 山下永玖　高尾颯斗　草川直弥　上村謙信　関哲汰　沢村玲


小川史記　高尾楓弥　野瀬勇馬　大槻拓也　森愁斗　武藤潤　曽野舜太　／　テイ龍進　／　原史奈



＜公式サイト＞


https://battleking-movie.com(https://battleking-movie.com)



(C)映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会





株式会社NSグループ
株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。

＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など

※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。

会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長　荻野佳奈子
所在地：〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10　KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/