1/11（土）～4/20（日） 映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」×カラオケパセラ　コラボが決定！

2025年2月14日(金)から<前編:序奏>、2025年3月14日(金)から<後編:終奏>が公開予定の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開を前にハッシュタグキャンペーンを開催いたします。

今後、映画の公開に合わせたコラボメニューも登場予定!コラボ企画詳細の発表にもご期待くださいませ。

【企画内容】

■ハッシュタグキャンペーン

開催期間 2025/1/11~2025/4/20

開催店舗 カラオケパセラ新宿靖国通り店

カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ渋谷店

カラオケパセラハマボールイアス店

カラオケパセラなんば道頓堀店



■ノベルティ(ミニスタンド)



■参加方法

・カラオケパセラ、対象店舗をご利用いただく

・フロントにてハッシュタグ「#バトルキング公開楽しみ」SNS投稿を提示していただく

・ONE N’ ONLY演じるJackpozのミニスタンドをランダムで1枚プレゼント

詳細はこちら

https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/(https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/)

【作品のご紹介】

2025年2作連続公開

ONE N’ ONLYが初主演を務めた映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』(2023年3月10日公開)。今回、その続編となる映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開が決定!

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国で公開します。

=====

<タイトル>

映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』

<公開日>

前編:序奏

2025年2月14日(金)~

後編:終奏

2025年3月14日(金)~

<監督・脚本>

瀧川元気

<キャスト>

ONE N’ ONLY / 山下永玖 高尾颯斗 草川直弥 上村謙信 関哲汰 沢村玲

小川史記 高尾楓弥 野瀬勇馬 大槻拓也 森愁斗 武藤潤 曽野舜太 / テイ龍進 / 原史奈

<公式サイト>

https://battleking-movie.com(https://battleking-movie.com)

(C)映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



<事業/ブランド>※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング&パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名:株式会社NSグループ

代表者:取締役社長 荻野佳奈子

所在地:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日:1986年9月19日

事業内容:ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL:https://www.nsgrp.co.jp/