1/11（土）～4/20（日） 映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」×カラオケパセラ コラボが決定！
2025年2月14日(金)から＜前編：序奏＞、2025年3月14日(金)から＜後編：終奏＞が公開予定の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開を前にハッシュタグキャンペーンを開催いたします。
今後、映画の公開に合わせたコラボメニューも登場予定！コラボ企画詳細の発表にもご期待くださいませ。
【企画内容】
■ハッシュタグキャンペーン
開催期間 2025/1/11～2025/4/20
開催店舗 カラオケパセラ新宿靖国通り店
カラオケパセラ池袋本店
カラオケパセラ渋谷店
カラオケパセラハマボールイアス店
カラオケパセラなんば道頓堀店
■ノベルティ（ミニスタンド）
■参加方法
・カラオケパセラ、対象店舗をご利用いただく
・フロントにてハッシュタグ「#バトルキング公開楽しみ」SNS投稿を提示していただく
・ONE N’ ONLY演じるJackpozのミニスタンドをランダムで1枚プレゼント
詳細はこちら
https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/(https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5530/)
【作品のご紹介】
2025年2作連続公開
ONE N’ ONLYが初主演を務めた映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』（2023年3月10日公開）。今回、その続編となる映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開が決定！
ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国で公開します。
=====
＜タイトル＞
映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』
＜公開日＞
前編：序奏
2025年2月14日(金)～
後編：終奏
2025年3月14日(金)～
＜監督・脚本＞
瀧川元気
＜キャスト＞
ONE N’ ONLY ／ 山下永玖 高尾颯斗 草川直弥 上村謙信 関哲汰 沢村玲
小川史記 高尾楓弥 野瀬勇馬 大槻拓也 森愁斗 武藤潤 曽野舜太 ／ テイ龍進 ／ 原史奈
＜公式サイト＞
https://battleking-movie.com(https://battleking-movie.com)
(C)映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会
株式会社NSグループ
株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。
＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など
※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。
会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長 荻野佳奈子
所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/