日本初のVALORANT POP UP STOREの開催が決定！「VALORANT」と「UNITED ARROWS」コラボレーション商品を販売

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社︓東京都中央区、代表取締役CEO︓安川 洋)は、Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO:藤本 恭史)が運営するタクティカルFPS「VALORANT(ヴァロラント)」のPOP UP STOREを渋谷MODIで2025年1月18日(土)から1月26日(日)の期間限定で開催することを発表します。

POP UP STORE 特設ページ :https://www.infolens.com/valorant-popup/

日本初(※)のVALORANT POP UP STOREが渋谷にオープン!

海外の公式グッズに加え、昨年末開催の「Riot Games ONE 2024」で販売された「ユナイテッドアローズ」とのコラボレーショングッズが再販されます。

ファッション性の高いコラボグッズを実際に見て触れて買えるのはここだけ!

会場に来られなかった人も手に入れるチャンス!

フォトスポットも多数展示予定でVALORANTの世界に浸れます。

フォトスポットで撮った写真をSNSでUPした方にはその場で特典ステッカーがゲットできるキャンペーンも実施予定!

※2025年1月10日時点、インフォレンズ株式会社調べ

■商品一覧

■発売予定商品

VALORANT ONI リバーシブルスカジャン (VLRNT×UA)

VALORANT ONI リバーシブルスカジャン (VLRNT×UA)

サイズ:S~XL

カラー:MD.Gray

価格:41,800円(税込)

VALORANT フーディ (VLRNT×UA)

VALORANT フーディ (VLRNT×UA)Black (オーメン)VALORANT フーディ (VLRNT×UA)Gray (ジェット)

サイズ:S~XL

カラー:Black(オーメン) /DK.Gray(ジェット)

価格:17,600円(税込)

VALORANT ハーフジップスウェット (VLRNT×UA)(会場未発売)

VALORANT ハーフジップスウェット (VLRNT×UA)White (キルジョイ)VALORANT ハーフジップスウェット (VLRNT×UA)Gray (ヴァイパー)

サイズ:S~XL

カラー:White (キルジョイ) /DK.Gray (ヴァイパー)

価格:18,700円(税込)

VALORANT ビーニー (VLRNT×UA)

VALORANT ビーニー (VLRNT×UA)

サイズ:FREE

カラー::Black / DK.Gray

価格:6,600円(税込)

VALORANT グローブ (VLRNT×UA)

VALORANT グローブ (VLRNT×UA)

サイズ:FREE

カラー:MD.Gray

価格:4,950円(税込)

VALORANT スプレーステッカー (VLRNT×UA)

VLRNT×UA STICKER キルジョイVLRNT×UA STICKER ジェット

キルジョイ/ジェット

価格:1,650円(税込)

VALORANT ショルダーバッグ (VLRNT×UA)

VALORANT ショルダーバッグ (VLRNT×UA)

カラー:Olive /Navy

価格:8,250円(税込)

VALORANT サングラス (VLRNT×UA)

VALORANT サングラス (VLRNT×UA)

カラー::Black /MD.BROWN

価格:9,900円(税込)

VALORANT ソックス (VLRNT×UA)

VALORANT ラインソックス (VLRNT×UA)VALORANT ロゴソックス (VLRNT×UA)

サイズ:FREE

ラインソックス/ロゴソックス

価格:1,980円(税込)

■Xポストキャンペーン企画

開催期間中会場の様子の写真をX上で投稿してそのポストを会場スタッフにお見せすれば特製ステッカーをプレゼント!

詳細は会場スタッフにお問合せください。

特典ステッカー画像(監修中)■会場情報

店舗名称 :VALORANT POP UP STORE in 渋谷MODI

店舗所在地:〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目21-3

渋谷MODI 7F マルイノアニメ

営業時間 :11:00~19:00 ※施設の営業時間とは異なります。

開催日程 :2025年1月18日(土)~2025年1月26日(日)

■ご入場について

多数のお客さまのご来店が予想されるため、1月18日(土)・19日(日)のご入場は、事前予約制(先着)とさせていただきます。

詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=131877&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=131877&article_type=sto)





■合同会社ライアットゲームズについて

ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge(ライアットフォージ)は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。

関連リンク:

ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X(旧Twitter):https://x.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」:https://fistbump-news.jp/

■VALORANTについて

VALORANT(ヴァロラント)は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」(キャラクター)固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

関連リンク:

VALORANT公式サイト: https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X(旧Twitter): https://x.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok:https://www.tiktok.com/@playvalorantjp

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

関連リンク:

INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップ公式サイト:https://geekshop.infolens.com/

INFOLENS GEEK SHOP公式X:https://x.com/INFOLENSGEEK

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ︓ インフォレンズ株式会社

代表者 ︓ 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ︓ 〒104-0043

東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ︓ 2018年10月

事業内容︓ エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売 URL ︓ http://www.infolens.com

(C)2025 Riot Games, Inc. Used With Permission.