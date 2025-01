即日完売の人気キャンドル作家の作品を東京　代官山／恵比寿のSTYLE OF LABで期間限定販売

株式会社 VALUE CREATION LAB

ルームフレグランスに包まれたおしゃれな空間で万年筆を使う。そんな知的な時間を楽しむためのお店東京 代官山/恵比寿のSTYLE OF LABで、オンラインショップで即日完売の人気キャンドル作家「なな」さん(月明かりのキャンドル x Petre Candle(Instagram:@petre_candle))のキャンドルを期間限定(2025年1月17日(金)~3月31日(月)で販売いたします。

キャンドル作家「なな」さんは、福岡県在住で、約1ヶ月に一度、自身のオンラインショップで販売する作品は、毎回即日完売になる人気のキャンドル作家です。

作品は「満ち欠けキャンドル」、「月明かりのキャンドル」、「星屑まとうレースキャンドル」など、月や星をテーマにした優しく美しいデザインで、キャンドルを灯すと、穏やかな気持ちへ誘われます。

今回のSTYLE OF LABでの販売では、「STYLE OF LAB限定品」も店頭並びにSTYLE OF LABオンラインショップで販売いたします。

Petre Candle x STYLE OF LAB 限定品

今回のSTYLE OF LAB での販売開始にあたり

Petre CandleのSTYLE OF LAB 限定品を制作頂きました。

販売期間中(1月17日~3月31日)STYLE OF LAB店頭とSTYLE OF LABオンラインショップで販売いたします。

無くなり次第販売終了となりますので、お早めにお買い求めください。

STYLE OF LAB オンラインショップ:

https://www.shop.styleoflab.com/

■Petre Candleのご紹介

月あかりのキャンドルショップ Petre Candle(ペトレキャンドル)は、月や星をイメージした作品をお届けしているキャンドル屋さんです。

Petre Candleというショップ名は、フランス語のPetit(ささやかな)tresor( 宝物)から名付けました。「ささやかな宝物のような時間を届けられますように」という想いが込められています。

夜道を照らす月あかりのように、あなたの心を照らすあかりを目指し、一つひとつ大切に制作しています。

満ち欠けキャンドル月明かりのキャンドル星屑纏うレースキャンドル

キャンドル作家:なな

1997年生まれ。 佐賀大学 経済学部を卒業後、 通信教育の会社に勤める傍ら、キャンドルのあかりの美しさに魅了され、蝋の学びを深める。

講師資格を取得後、2022年に月あかりのキャンドルショップ Petre Candleをオープンし、本格的にキャンドル作家としての道を歩み始める。

■STYLE OF LABのご紹介

STYLE OF LABは、2024年7月に東京 代官山/恵比寿に開店したお店です。

「書く」ことで表現することが少なくなった時代、もう一度万年筆というちょっと不便な道具を手に取って、心の中を書き出してもらいたい。との思いからこのお店を作りました。そして、そんな時間を豊にするために、ルームフレグランスの香りに包まれた空間で、気持ちを穏やかにし、あるいは気持ちを高めて、書くという時間を楽しんでほしい。そんな時間のためのルームフレグランスもご提案しています。

今回は、さらにキャンドルをその空間のアイテムに加えることで、書く時間をより豊かに、おしゃれな空間と時間へと変えてくれます。

ルームフレグランスに包まれた空間で、キャンドルにあかりを灯し、お気に入りの万年筆を手に取って、今日を振り返り、明日への思いを書き出してみてください。

STYLE OF LAB

東急東横線代官山駅、JR(東京メトロ日比谷線) 恵比寿駅からいずれも徒歩5分でお越し頂けます

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西一丁目29-9

TEL: 03- 6762 - 9059 / 080 - 6842 -5532

Mail: office@styleoflab.com

HP: https//styleoflab.com

Instagram: @style_of _lab

営業時間: 11:00am ~ 7:00pm

(毎週火曜日定休)

<運営会社>

株式会社VALUE CREATION LAB

〒153-0051

東京都目黒区上目黒一丁目16-4 第二鈴房ビル502

TEL: 090-9177-9382

Mail: office@styleoflab.com

担当: 代表取締役 耒谷 元(きたに はじめ)