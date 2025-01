TikTok、Alan Walkerのアルバム『Walkerworld 2.0』のリリースを記念したキャンペーンを開始！スペシャルTikTok LIVEも配信

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、ノルウェーのDJ兼プロデューサーであるAlan Walker(https://www.tiktok.com/@alanwalkermusic?lang=en)(アラン・ウォーカー)の5枚目のアルバム『Walkerworld 2.0』のリリースを記念して、本日より特別なキャンペーンを開始します。なお、本アルバムの楽曲は、SoundOnを通じて配信されます。





本日より開始する「Walkerworld 2.0」キャンペーンでは、TikTokアプリ内でいくつかのミッションをクリアすることで、プロフィールフレームなどを獲得できる特別なチャレンジを開催します。加えて、TikTok限定のスペシャルコンテンツ、チケット購入のチャンスが提供されるほか、同アルバムの参加アーティストたちが登場するTikTok LIVEも本日1月10日午後11時(日本時間)より配信される予定です。本キャンペーンの特徴:- 特別コンテンツ: いくつかのミッションをクリアすることで獲得できるTikTok限定の舞台裏動画やプロフィールフレームを提供します- 「Walkerworld 2.0 」限定TikTok LIVE: 1月10日午後11時(日本時間)に開催。1時間のLIVE配信では、Anne Gudrun、Joe Jonas、Daya、 Peder Elias、Putri Ariani、Julia MichaelsやVikkstarなどのアーティストたちとのパフォーマンスや対談が行われます- Alan Walkerの「Walkerworld」 北米およびヨーロッパツアーチケット: TikTokユーザー限定の割引を含む、特別な購入機会を提供します※チケットの販売状況によって変更の可能性あり- 動画投稿チャレンジ: 動画を投稿した方には、特典(サイン入りコレクターズカード、マスクなど)を獲得するチャンスがあります。Alan Walker本人から直接メッセージがもらえる可能性も!- Fan Spotlight: Alan Walkerの公式TikTokページにある「Fan Spotlight」にてファンが紹介されるチャンスを提供します

TikTokで「alanwalker」と検索し、上記キャンペーンに参加して、特別なTikTok LIVEをご覧ください!



Alan Walker コメント:

「この度、素晴らしい内容のキャンペーンでTikTokとコラボレーションできることを大変光栄に思います。TikTokは創造性が出会う場であり、それは「Walkerworld」で私が作り出してきた空間とシンクロしています。創造性は自己表現の方法であり、国境を越えるべきです。

この考えは『Walkerworld 2.0』を通じて伝えたいメインメッセージ、『Create for Change』にも表れています。私は10年前、自分の寝室で、楽しむために音楽を作り、ソーシャルメディアに『Faded』という曲を投稿したことで人生が変わりました。このキャンペーンを通じて、皆さんが創造を続けていただけることを願っています。その先には無限の可能性が広がっているからです。」





SoundOn EMEA(欧州、中東、アフリカ地域)責任者、Nichal Sethi コメント:

「Alan Walkerのような、素晴らしいキャリアを築き、世界中のコミュニティとつながるTikTokの力を深く理解するアーティストと共にこの画期的なキャンペーンを開始できることを大変嬉しく思います。TikTokとSoundOnによる本キャンペーンにより、新しいコンテンツ、特典、TikTok LIVEなどの体験を通じて、Alanの数百万以上のファンの方々に、彼の音楽をより身近に楽しんでいただけることを期待しています。」





Alan Walkerは、世界で活躍するDJ兼プロデューサーの一人であり、SNSの総フォロワー数は1億5000万人を超えています。TikTokでは、フォロワー数が1280万人(https://www.tiktok.com/@alanwalkermusic?lang=en)にのぼり、TikTokを積極的に活用して世界中のファンやコミュニティとつながっています。

Alan Walker (アラン・ウォーカー)について



18歳の時、Alan Walkerはブレイクスルー・ヒット曲「Faded」でグローバルチャートを席巻し、国際的な名声を獲得。この成功により、BRITアワードの年間最優秀楽曲賞にノミネートされ、同じカテゴリーでノルウェーのグラミー賞を受賞。その後、「Alone」や「Sing Me to Sleep」などのリリースで、エレクトロニック音楽の分野での存在感をさらに確固たるものにした。その後も、Ava Max、

Hans Zimmer、Noah Cyrus、Sia、Bruno Mars、Coldplayなどのアーティストとコラボレーションし、ヒットシングルをリリースし続けている。2018年末にリリースされたデビューアルバム

「Different World」は各国のチャートでトップを飾り、2021年には2作目のアルバム

「World of Walker」を発表。両アルバムのSpotifyでの総ストリーミング数は約60億回に達している。さらに、ソーシャルメディア等合計で1億5000万以上のフォロワー、楽曲および動画配信の総再生数は850億回を記録しており、その勢いは衰えることを知らない。2023年末にアルバム「Walkerworld」をリリースして以来、「Walkerworld」を冠したソロアリーナツアーは、中国、インド、東南アジア、北米、ヨーロッパを含む地域で30万枚以上のチケットを売り上げている。





【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。