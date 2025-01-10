【1/10より】事業再構築補助金第13回公募の申請サポートを開始しました！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2024/1/10(金)より、「事業再構築補助金第13回公募の申請サポート」を開始します！
2025/1/10(金)19時、事業再構築補助金第13回が公募開始します！
これが事業再構築補助金の最終公募になるとのことです。
公募期間：令和7年1月10日（金）～ 3月26日（水）
助成金なうでは、事業再構築補助金を申請したい方に対して、申請のお手伝いをさせていただいております。
平均採択率はおおよそ20%程度ですが、多数の採択実績がある助成金なうなら採択率80%！
是非お気軽にご相談ください！
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