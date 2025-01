DREAMEは世界最大のテックカンファレンス「CES 2025」に出展、新たなロボット掃除機をはじめ、スマートな清掃製品も同時に公開

Dreame Technology Japan株式会社

2025年1月7日から1月10日米世界最大級のテクノロジー展示会、Consumer Electronics Show(CES)がいよいよ開幕しました。このイベントにおいて、スマート家電業界の先駆者であるDreame Technologyはロボット掃除機、プール清掃ロボットZ1 Pro、洗地機H12 Pro Flex Reach、吸尘器Z30、そしてAirStyle Proなどといった最新の製品群を発表しました。

今回のCESでは世界初のロボット伸縮式脚X50 Ultra ロボット掃除機が公開

Dreameの「X50 Ultra」は、ProLeap(TM)システムを搭載しており、他のロボット掃除機が苦手とする段差や敷居などの複雑な地形を簡単にクリアできます。この革新的なロボット掃除機は、最大6cmの段差を乗り越えることができ、最大4.2cmの障害物も楽々と乗り越えられるため、家の中のさまざまな場所を効率的に掃除することができます。さらに、VersaLift(TM)ナビゲーションシステムにより、360度のスキャンを行い、家具の下など細かな場所も徹底的に清掃します。

プールロボット掃除機:Z1 Pro公開

完全コードレスで使用でき、強力な8,000GPHの吸引力とPoolSense(TM)技術を搭載しています。これにより、プールの底面や壁面、水面ラインまで隅々まで徹底的に清掃できます。さらに、LiFiコントロールシステムを採用しており、プールサイドから精密に操作することが可能です。

CES 2025で公開されたDREAME家電注目製品は以下の通りです:

H15 Pro Heat水拭き掃除機:22,000Paの吸引力と熱水清掃技術を搭載し、乾湿両用の強力掃除機です。

Z20 Station掃除機:250AWの吸引力と99.55%のHEPAフィルターで、0.3ミクロンの微粒子もキャッチ。

ドライヤーAirstyle Pro:7-in-1ヘアスタイリングツール。

Glory Mix:10層の音減少設計で静音化された、髪の毛の弾力、ツヤ、保湿を高めるヘアドライヤー。

Dreame Technologyについて

2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界100以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM(リアルタイム位置検知及びマッピング)アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約7%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2024年5月時点で世界中で4,455件出願特許があり、2,500件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。

日本市場での展開について

Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、昨秋のドイツの「IFA展示会」で多くのメディアから「Best of IFA」、雑誌「家電批評」からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Complete、2024年6月には雑誌「MONOQLO」から2024年上半期最上位モデルのロボット掃除機ベストバイDreame X30 Ultraを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。

