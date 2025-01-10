¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¡¢¿·ºî¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¡¡1·î10Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

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Ringo Starr - Look Up (Official Music Video)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=1SyYbLRlwKI ]
Announcing: Ringo Starr's new album LOOK UP
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Gg-pemy_njU ]
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Ringo Starr / Look Up
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4. ¥Í¥ô¥¡ー¡¦¥ì¥Ã¥È¡¦¥ßー¡¦¥´ー¡Ê¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡§¥Ó¥êー¡¦¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë[T¡¦¥Üー¥ó¡¦¥Ðー¥Í¥Ã¥È] / Never Let Me Go (featuring Billy Strings)
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6. ¥«¥à¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡§¥ëー¥·¥ã¥¹¡Ë[T¡¦¥Üー¥ó¡¦¥Ðー¥Í¥Ã¥È] / Come Back (featuring Lucius)
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8. ¥í¥¼¥Ã¥¿¡Ê¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡§¥â¥êー¡¦¥¿¥È¥ë¡õ¥éー¥¥ó¡¦¥Ýー¡Ë[T¡¦¥Üー¥ó¡¦¥Ðー¥Í¥Ã¥È] / Rosetta (featuring Molly Tuttle and Larkin Poe)
9. ¥æー¡¦¥¦¥©¥ó¥È¡¦¥µ¥à [¥Ó¥êー¡¦¥¹¥ï¥ó] / You Want Some
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