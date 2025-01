¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¡¢¿·ºî¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¡¡1·î10Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、リンゴ・スターの6年ぶりのフル・アルバム『ルック・アップ』を1月10日(金)に発売します。

リンゴ・スターは生涯に亘ってカントリー・ミュージックを愛好しており、ザ・ビートルズに在籍していた時期(代表例は「アクト・ナチュラリー」、「消えた恋」、「ドント・パス・ミー・バイ」など)にも、それ以前のロリー・ストーム&ザ・ハリケーンズ時代にも、カントリー・ソングやカントリー調の楽曲を数多く演奏/作曲してきました。今作は、彼にとって50年以上ぶりのカントリー・アルバムにして、2019年以来のフル・アルバムとなります。

T・ボーン・バーネットがプロデュースと楽曲の共同作曲を担当し、昨年ナッシュヴィルとロサンゼルスで録音された11のオリジナル曲を収録しています。11曲のうち9曲は、T・ボーン・バーネットが単独あるいは共同で作曲したもので、残り2曲のうち一つはビリー・スワンの作、もう一つはリンゴ・スターとブルース・シュガーの共作曲となっています。リンゴ・スターはすべての楽曲で歌とドラムを担当しているほか、アリソン・クラウスが参加したクロージング・ナンバー「サンクフル」では作曲にも加わっています。

T・ボーン・バーネットはこのアルバムのため、アリソン・クラウスやビリー・ストリングス、ラーキン・ポー、ルーシャス、モリー・タトルなど、現在のナッシュヴィルでもっとも勢いのある精鋭たちを起用。先行トラック「タイム・オン・マイ・ハンズ」は、T・ボーン・バーネットがポール・ケナリー、ダニエル・タシアン(彼はブルース・シュガーとともに本作の共同プロデューサーにも名を連ねる)の二人との共作です。

リンゴ・スター&フレンズは1月14日と15日の二夜にわたり、ナッシュヴィルの名所であるライマン・オーディトリアムでヘッドライナー公演を行い、今作の収録曲の数々を披露する予定です。

Ringo Starr - Look Up (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1SyYbLRlwKI ]

Announcing: Ringo Starr's new album LOOK UP

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gg-pemy_njU ]

リンゴ・スター『ルック・アップ』

Ringo Starr / Look Up

2025年1月10日(金)発売

https://umj.lnk.to/Ringo_LookUp

品番:UICY-16264

価格:3,300円税込

【日本盤のみ】

解説付/歌詞対訳付

SHM-CD仕様

<収録曲>[作曲者]

1. ブレスレス(フィーチャリング:ビリー・ストリングス)[T・ボーン・バーネット] / Breathless (featuring Billy Strings)

2. ルック・アップ(フィーチャリング:モリー・タトル)[ダニエル・タシアン、T・ボーン・バーネット] / Look Up (featuring Molly Tuttle)

3. タイム・オン・マイ・ハンズ [ポール・ケナリー、ダニエル・タシアン、T・ボーン・バーネット] / Time On My Hands

4. ネヴァー・レット・ミー・ゴー(フィーチャリング:ビリー・ストリングス)[T・ボーン・バーネット] / Never Let Me Go (featuring Billy Strings)

5. アイ・リヴ・フォー・ユア・ラヴ(フィーチャリング:モリー・タトル)[ビリー・スワン、T・ボーン・バーネット] / I Live For Your Love (featuring Molly Tuttle)

6. カム・バック(フィーチャリング:ルーシャス)[T・ボーン・バーネット] / Come Back (featuring Lucius)

7. キャン・ユー・ヒア・ミー・コール(フィーチャリング:モリー・タトル)[T・ボーン・バーネット] / Can You Hear Me Call (featuring Molly Tuttle)

8. ロゼッタ(フィーチャリング:モリー・タトル&ラーキン・ポー)[T・ボーン・バーネット] / Rosetta (featuring Molly Tuttle and Larkin Poe)

9. ユー・ウォント・サム [ビリー・スワン] / You Want Some

10. ストリング・セオリー(フィーチャリング:モリー・タトル)[ダニエル・タシアン、T・ボーン・バーネット] / String Theory (featuring Molly Tuttle)

11. サンクフル(フィーチャリング:アリソン・クラウス)[リチャード・スターキー、ブルース・シュガー]* / Thankful (featuring Alison Krauss)

プロデューサー:T・ボーン・バーネット

共同プロデューサー:ダニエル・タシアン&ブルース・シュガー

*「サンクフル」のみ

プロデューサー:リンゴ・スター&ブルース・シュガー with T・ボーン・バーネット

【日本盤先着購入者特典 (日本盤CD購入者対象)】

■一般特典(全国CDショップ・インターネット販売サイト・UNIVERSAL MUSIC STORE共通特典)

・ジャケット写真絵柄ポスター(30cm角)

※特典は先着です。無くなり次第終了となります。

※対象外の店舗もございますので、特典の有無はご購入先にてご確認ください。

■T・ボーン・バーネットについて

50年以上に亘り音楽業界/エンタメ業界で活躍するT・ボーン・バーネットは、革新的なアーティスト/ソングライター/プロデューサー/パフォーマー/映画及びコンサートのプロデューサー/レコード会社のオーナー/アーティストたちの頼れる代弁者として比類ない評価を得てきた。彼はこれまでに幅広いジャンルのミュージシャンと共演/コラボレートしており、その中にはボブ・ディラン、エルトン・ジョン、ロバート・プラント、アリソン・クラウス、リンゴ・スター、B.B.キング、トニー・ベネット、k.d.ラング、エルヴィス・コステロ、テイラー・スウィフト、ライアン・ビンガム、スティーヴ・アール、レオン・ラッセルらも含まれる。また、バーネットは映画音楽の分野においても過去30年に亘り、批評面でも絶賛を受けるなど大成功を収めてきた。映画の分野での代表作は、コーエン兄弟と手を組んだ『ビッグ・リボウスキ』、『オー・ブラザー!』、『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』のほか、『コールド・マウンテン』、『ハンガー・ゲーム』、『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』、『クレイジー・ハート』(同作では映画自体のプロデューサーも兼務)など。結果として彼はこれまでに、米アカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞をそれぞれ1回、グラミー賞は13回にわたって受賞している。

■リンク

リンゴ・スター アーティストページ https://www.universal-music.co.jp/ringo-starr/

Twitter https://twitter.com/ringostarrmusic

Instagram https://www.instagram.com/ringostarrmusic/

Facebook https://www.facebook.com/ringostarrmusic

YouTube https://www.youtube.com/user/ringostarr/

TikTok https://www.tiktok.com/@ringostarrmusic