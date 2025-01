株式会社CA4LA

1954年の第1作目の公開から半世紀以上経った今でも高い人気を誇る、国民的メガコンテンツ 「GODZILLA(ゴジラ)」とのコラボレーションアイテムをリリースいたします。

日本を代表する怪獣「ゴジラ」と、そのライバル「キングギドラ」をモチーフとした全5型をラインアップ。

アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて1月17日(金)より発売。

商品詳細

GODZILLA | CA4LA CAP \15,400(税込)

Color:BLACK

Color:BEIGE

ゴジラシリーズをイメージさせる、高い耐久性を持つダック生地を使用したキャップ。ゴジラとキングギドラのボディーカラーをイメージしたBLACKとBEIGEの2色展開で、老舗の刺繍屋によるバックのワンポイント刺繍が、グッズを超えたクオリティをプロダクトに宿しています。裏地のプリントにまでこだわったアイテムです。

GODZILLA | CA4LA HUNTING \16,500(税込)

Color:BLACK

Color:BEIGE

シンプルなデザインのハンチングを、ゴジラのテクスチャーをイメージしたジャガード生地(BLACK)と、キングギドラのボディカラーをイメージしたチェック生地(BEIGE)で仕立てました。老舗の刺繍屋によるバックのワンポイント刺繍が、グッズを超えたクオリティをプロダクトに宿しています。裏地のプリントにまでこだわったアイテムです。

GODZILLA | CA4LA BUCKET HAT \14,300(税込)

Color:BLACK

Color:BEIGE

シンプルなデザインのバケットハットを、ゴジラのテクスチャーをイメージしたジャガード生地(BLACK)と、キングギドラのボディカラーをイメージしたチェック生地(BEIGE)で仕立てました。老舗の刺繍屋によるバックのワンポイント刺繍が、グッズを超えたクオリティをプロダクトに宿しています。裏地のプリントにまでこだわったアイテムです。

GODZILLA | CA4LA LOGO CAP \11,550(税込)

Color:BLACK

『ゴジラ』(1984)のポスターに使用されていたロゴをフロントに刺繍したキャップ。シーズンを問わずにかぶれるコットン素材のボディにアメリカンアジャスターを備え、映画のスタッフユニフォームを思わせるカジュアルなスタイルに仕上げています。

GODZILLA | CA4LA LOGO KNIT CAP \6,600(税込)

Color:BLACK

ベーシックなゴジラロゴをフロントに刺繍したニットキャップ。ゴジラのボディーカラーをイメージした杢調の糸を使用することで、平編みでありながら立体的に感じられる仕上がりに。シャープなロゴフォントが、全体のイメージを引き締めています。

INTRODUCTION

我々の前に姿を現して以来、その名を世界に轟かせている怪獣王。

1954 年に公開されたシリーズ第1作目は観客動員数961万人という空前の大ヒットを記録。以降、日本版30作(実写)、アニメーション3作、ハリウッド版4作を含めた全37作品のゴジラ映画シリーズを製作し、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。

日本版としては2004年12月4日公開の『ゴジラFINAL WARS』でシリーズ休止。12年ぶりとなる2016年に公開した『シン・ゴジラ』が興行収入82.5億円というメガヒットでゴジラ完全復活。2023年11月3日には70周年記念作品の『ゴジラ-1.0』が公開。日本のみならず、北米でも公開され、アメリカで公開された実写日本映画歴代1位の興行収入を記録。

ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

株式会社CA4LA

お問合せ連絡先



CA4LAプレス担当 伊藤桜子・湯原さゆ美



東京都渋谷区恵比寿南2-20-7



TEL:03-5773-3161



e-mail : 伊藤桜子 sakurako@ca4la.com



湯原さゆ美 yuhara@ca4la.com