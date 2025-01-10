【楽天総合ランキング1位獲得の芋國屋】1/9～楽天お買い物マラソンに向けて、お得なクーポン配布中！！
創業からわずか2年で、ネット通販で1日1万件以上の注文を記録し、楽天市場で総合ランキング1位を獲得した芋國屋。
「訳あり紅はるか干し芋1kg」は2024年楽天上半期ランキングのスイーツ・お菓子部門で第3位を獲得した商品です。たくさんのご注文いただき今までに様々な賞を受賞致しました。
またレビュー数なんと『20,000件越』と嬉しいお声を多数お客様からいただいております。
大人気の「訳あり紅はるか干し芋1kg」が15％OFFやその他人気商品のクーポンなど、お得な情報が目白押しです。このお得な機会をお見逃しなく！
（芋國屋 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/）
『人気No.1訳あり 紅はるか干し芋 1kg』 お買い得情報
【なくなり次第終了 15％OFFの直値引きセール！】
●開催期間
2025年1月9日(木) 18:00～ なくなり次第終了！
●割引詳細
15％OFF 2,790円のところ⇒2,372円
●対象商品
https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000012/
クーポン情報
【シロタ 900g 半額クーポンで3,980円⇒送料無料1,990円】
●開催期間
2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59
●割引詳細
50％OFF 3,980円のところ⇒1,990円
無制限で利用可能
他クーポン併用不可
●対象商品
https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000226/
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVFRTC1YTVpQLVhSRVctV0NBWg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVFRTC1YTVpQLVhSRVctV0NBWg--&rt=)
【1/9お買い物マラソン】開始2時間限定10％OFFクーポン
●開催期間
2025年1月9日(木) 20:00～21:59
●割引詳細
全商品10％OFF(※一部商品対象外)
1人3回まで利用可能
2,000円以上で利用可能
先着450回まで利用可能
他クーポン併用不可
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RTdKRi1DM0RGLUFUQ0YtTDRaVw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RTdKRi1DM0RGLUFUQ0YtTDRaVw--&rt=)
【1/10(金)お買い物マラソン】0のつく日限定10％OFFクーポン
●開催期間
2025年1月10日(金) 0:00～23:59
●割引詳細
全商品10％OFF(※一部商品対象外)
1人3回まで利用可能
2,000円以上で利用可能
先着700回まで利用可能
他クーポン併用不可
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OUNLTS1NVlJLLUZTRzItNlRHNg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OUNLTS1NVlJLLUZTRzItNlRHNg--&rt=)
【1/15(水)お買い物マラソン】5のつく日限定10％OFFクーポン
●開催期間
2025年1月15日(水) 0:00～23:59
●割引詳細
全商品10％OFF(※値引き商品や、クーポン発行商品は対象外)
1人3回まで利用可能
2,000円以上で利用可能
先着700回まで利用可能
他クーポン併用不可
●クーポンページ
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VzZSMy1GVTJXLVBVUTItQ1lIQg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VzZSMy1GVTJXLVBVUTItQ1lIQg--&rt=)
その他商品 お買い得情報
【餃子ミックス 50個】
●割引詳細
73％OFF 5,990円のところ⇒1,600円
※賞味期限が2025年1月7日の商品になりますので、ご確認の上お買い求め下さい。
●対象商品
https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000207-mix_/
【BASCHI＆RICHMO】
●開催期間
2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59
●割引詳細
27％OFF 3,880円のところ⇒2,833円
●対象商品
https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000219/
【対象ショップ限定】最大200円OFFクーポン
●開催期間
クーポン獲得期間：2025年1月7日(火)10:00～2025年1月16日(木)01:59
クーポン利用期間：2025年1月9日(木)20:00～2025年1月16日(木)01:59
●キャンペーン特典
芋國屋の対象商品で使えるクーポンが発行されています。
＜100円OFFクーポン＞
1注文あたりの最低お買い物金額5,000円(税込)以上
先着12,000回 / お1人様3回(1注文あたり1回)まで利用可能
＜200円OFFクーポン＞
1注文あたりの最低お買い物金額10,000円(税込)以上
先着4,000回 / お1人様3回(1注文あたり1回)まで利用可能
●キャンペーン詳細はこちら
https://event.rakuten.co.jp/food/coupon/marathon/
会社概要
芋國屋は、「産地直送無添加」「お客様の手が届く値段設定」「18時までの注文で当日発送」
を心掛けています。365日どこの地域でも2日以内に商品をお届け可能となっております。
お客様に安心安全な商品を提供し、心身共に満足してもらうことを考えこれからも、親の世代から子どもの世代へと、長く愛される商品作りお店作りを目指していきます。
社 名：株式会社 芋國屋
本社所在地：千葉県流山市駒木633-4
設 立：2022年4月
電話番号 ：04-7128-5369
メールアドレス：imokuniya1＠gmail.com
事業内容 ：ECサイト運営、店舗運営
芋國屋 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/
HP ：https://imokuniya.jp/ （「芋國屋」で検索)
Instagram ：https://www.instagram.com/imokuniya/
公式 LINE ：https://lin.ee/Eil03Jp（@337vsrkm）
社 名 ：Secret K(シークレットケイ)
電 話 番 号：090-3068-4932
メールアドレス：secretk.csm@gmail.com
事 業 内 容 ：ECサイト運営
Secret K 楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/secretk-csm/
Instagram ：https://www.instagram.com/secret_k_beauty/
公式 LINE : https://lin.ee/TnK11qZ（@192qwtsi）