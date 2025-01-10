【楽天総合ランキング1位獲得の芋國屋】1/9～楽天お買い物マラソンに向けて、お得なクーポン配布中！！

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株式会社芋國屋


創業からわずか2年で、ネット通販で1日1万件以上の注文を記録し、楽天市場で総合ランキング1位を獲得した芋國屋。


「訳あり紅はるか干し芋1kg」は2024年楽天上半期ランキングのスイーツ・お菓子部門で第3位を獲得した商品です。たくさんのご注文いただき今までに様々な賞を受賞致しました。


またレビュー数なんと『20,000件越』と嬉しいお声を多数お客様からいただいております。



大人気の「訳あり紅はるか干し芋1kg」が15％OFFやその他人気商品のクーポンなど、お得な情報が目白押しです。このお得な機会をお見逃しなく！


（芋國屋　楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/）


『人気No.1訳あり 紅はるか干し芋 1kg』　お買い得情報



【なくなり次第終了　15％OFFの直値引きセール！】


●開催期間


2025年1月9日(木) 18:00～ なくなり次第終了！



●割引詳細


15％OFF　2,790円のところ⇒2,372円



●対象商品


https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000012/







クーポン情報



【シロタ 900g 半額クーポンで3,980円⇒送料無料1,990円】


●開催期間


2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59



●割引詳細


50％OFF　3,980円のところ⇒1,990円


無制限で利用可能


他クーポン併用不可



●対象商品


https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000226/



●クーポンページ


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVFRTC1YTVpQLVhSRVctV0NBWg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVFRTC1YTVpQLVhSRVctV0NBWg--&rt=)




【1/9お買い物マラソン】開始2時間限定10％OFFクーポン


●開催期間


2025年1月9日(木) 20:00～21:59



●割引詳細


全商品10％OFF(※一部商品対象外)


1人3回まで利用可能


2,000円以上で利用可能


先着450回まで利用可能


他クーポン併用不可



●クーポンページ


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RTdKRi1DM0RGLUFUQ0YtTDRaVw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RTdKRi1DM0RGLUFUQ0YtTDRaVw--&rt=)




【1/10(金)お買い物マラソン】0のつく日限定10％OFFクーポン


●開催期間


2025年1月10日(金) 0:00～23:59



●割引詳細


全商品10％OFF(※一部商品対象外)


1人3回まで利用可能


2,000円以上で利用可能


先着700回まで利用可能


他クーポン併用不可



●クーポンページ


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OUNLTS1NVlJLLUZTRzItNlRHNg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OUNLTS1NVlJLLUZTRzItNlRHNg--&rt=)




【1/15(水)お買い物マラソン】5のつく日限定10％OFFクーポン


●開催期間


2025年1月15日(水) 0:00～23:59



●割引詳細


全商品10％OFF(※値引き商品や、クーポン発行商品は対象外)


1人3回まで利用可能


2,000円以上で利用可能


先着700回まで利用可能


他クーポン併用不可



●クーポンページ


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VzZSMy1GVTJXLVBVUTItQ1lIQg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VzZSMy1GVTJXLVBVUTItQ1lIQg--&rt=)




その他商品 お買い得情報



【餃子ミックス　50個】

●割引詳細


73％OFF　5,990円のところ⇒1,600円


※賞味期限が2025年1月7日の商品になりますので、ご確認の上お買い求め下さい。



●対象商品


https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000207-mix_/




【BASCHI＆RICHMO】

●開催期間


2025年1月9日(木) 20:00～1月16日(木) 1:59



●割引詳細


27％OFF　3,880円のところ⇒2,833円



●対象商品


https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000219/




【対象ショップ限定】最大200円OFFクーポン



●開催期間


クーポン獲得期間：2025年1月7日(火)10:00～2025年1月16日(木)01:59


クーポン利用期間：2025年1月9日(木)20:00～2025年1月16日(木)01:59



●キャンペーン特典


芋國屋の対象商品で使えるクーポンが発行されています。
＜100円OFFクーポン＞


1注文あたりの最低お買い物金額5,000円(税込)以上


先着12,000回 / お1人様3回(1注文あたり1回)まで利用可能


＜200円OFFクーポン＞


1注文あたりの最低お買い物金額10,000円(税込)以上


先着4,000回 / お1人様3回(1注文あたり1回)まで利用可能



●キャンペーン詳細はこちら


https://event.rakuten.co.jp/food/coupon/marathon/


会社概要



芋國屋は、「産地直送無添加」「お客様の手が届く値段設定」「18時までの注文で当日発送」
を心掛けています。365日どこの地域でも2日以内に商品をお届け可能となっております。
お客様に安心安全な商品を提供し、心身共に満足してもらうことを考えこれからも、親の世代から子どもの世代へと、長く愛される商品作りお店作りを目指していきます。



社　　　名：株式会社　芋國屋


本社所在地：千葉県流山市駒木633-4


設　　　立：2022年4月


電話番号　：04-7128-5369


メールアドレス：imokuniya1＠gmail.com


事業内容　：ECサイト運営、店舗運営


芋國屋 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/


HP　　　 ：https://imokuniya.jp/　（「芋國屋」で検索)


Instagram　 ：https://www.instagram.com/imokuniya/


公式　LINE　　：https://lin.ee/Eil03Jp（@337vsrkm）






社　　　　名　：Secret K(シークレットケイ)


電 話 番 号：090-3068-4932


メールアドレス：secretk.csm@gmail.com
事 業 内 容 ：ECサイト運営
Secret K 楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/secretk-csm/
Instagram ：https://www.instagram.com/secret_k_beauty/


公式　LINE : https://lin.ee/TnK11qZ（@192qwtsi）