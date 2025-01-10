Industry Alpha³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÏÂÀ½AMR¡ÖKaghelo¡×Âè4À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹
³µÍ×
¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Î¥¹¥Þー¥È²½»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëIndustry Alpha³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕÂö¼Â¡¢°Ê²¼¡ÖIndustry Alpha¡×¡Ë¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëAMR¡Ê¼«Î§Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡ÖKaghelo¡×¤Î500kg²ÄÈÂ¥¿¥¤¥×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯1·î¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ï¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤Î³èÍÑ¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©Äø´ÖÈÂÁ÷¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜ¹©Äø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ°¿ÍÀ¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÎÌÊª¤ÎÈÂÁ÷ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºî¶È¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¥ì¥¹¤Ç¹©¾ì¡¦ÁÒ¸ËÆâ¤ò¼«Æ°Áö¹Ô¤·²ÙÊª¤òÈÂÁ÷¤¹¤ëKaghelo¤ÏÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾ìÆÃÍ¤Î¶¹¤¤ÄÌÏ©¤ä¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¡¢¥«¥´Âæ¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀø¤ê¹þ¤ß¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÇö¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÏÂÀ½AMR¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈÂÁ÷Êª¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¾õ¡¦½ÅÎÌ¤ÎÈÂÁ÷Êª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°ÈÂÁ÷¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¡¢AMR¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4À¤Âå¤ÎKaghelo¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·³«È¯¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×µ¡¹½¤ÎÅëºÜ¤È°ÂÁ´ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÂè4À¤Âå¤ÎKaghelo¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÆ³Æþ¸½¾ì¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯Åù¤ò´ð¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¿·³«È¯¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×µ¡¹½
- ½Ä²£Êý¸þ¤ÎÍÉ¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤ò¶¯²½
- Â¿ÍÍ¤ÊÈÂÁ÷Êª¤Ø¤Î°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½
2. ¶¯²½¤µ¤ì¤¿´ðËÜÀÇ½
- LiDAR¥»¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¤¿Ää»ßµ¡Ç½¤ò¾éÄ¹²½
- Ää»ß·Ï¤òÀ©¸æ¤¹¤ë´ðÈÄ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
3. LPWA¤Ø¤ÎÂÐ±þ
- ¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ä¹µ÷Î¥ÄÌ¿®¤ØÂÐ±þ
- ÍÍ¡¹¤ÊÄÌ¿®¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÄÌ¿®¤ÎºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½
·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¹â¤¤´ðËÜÀÇ½
- ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿2¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ê500kg¡¦1000kg¡Ë
- ·ä´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤«¤´Âæ¼Ö¤Ë¤â¤â¤°¤ê¤³¤ß²ÄÇ½¤ÊÄã¾²Àß·×
- 360ÅÙ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡ÊLiDAR¥»¥ó¥µーÁ°Êý2´ð¡¢¸åÊý1´ðÅëºÜ¡Ë
- ·²À©¸æ¤ä¼þÊÕµ¡´ïÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAlpha-FMS¤È¤ÎÀÜÂ³
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¹ñÆâÀ½Â¤¤ÎAMR¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Kaghelo¤Ï¡¢Âè4À¤Âå¤Ç¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈÆÍÑÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢À½ÉÊ¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Industry Alpha³ô¼°²ñ¼Ò
Web: https://www.industryalpha.net/(https://www.industryalpha.net/)
¥«¥¿¥í¥°¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.industryalpha.net/%e8%b3%87%e6%96%99%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/)
²ñ¼Ò³µÍ×
Industry Alpha³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Æ³Æþ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼§µ¤¥Æー¥×Åù¤Î¥¬¥¤¥É¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤AMR¤ä¸ËÆâÁ´ÂÎ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëFMS¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Î¾ÌÌ¤Ç¤ÎÆÈ¼«Àß·×¡¦ÆâÀ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¼êÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®´ë¶È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¾²·¿AMR¤ÎKaghelo¤Ï¡¢500kg²ÄÈÂ¤È1000kg²ÄÈÂ¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çö¤µ(500kg²ÄÈÂ¥â¥Ç¥ë¤Ç185mm)¤È½ÅÎÌ²ÄÈÂ¤òÎ¾Î©¤·¤¿µ¡ÂÎÀÇ½¤ä¹âÀºÅÙ¤Ê¼«Î§Áö¹Ô¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Industry Alpha¤ÎFMS¤Ç¤¢¤ëAlpha-FMS¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊAMR/AGV¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê·²À©¸æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÂ³À¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÊIF¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼þÊÕµ¡´ï¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨Ä´À©¸æµ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢½ÀÆð¤Ç¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Industry Alpha¤ÏºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¹©¾ì¡¦¥¹¥Þー¥ÈÁÒ¸Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ë¶È³µÍ×¡ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¾®Æ¦Âô2ÃúÌÜ30ÈÖ2¹æ
³«È¯µòÅÀ½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èºùºä»ÍÃúÌÜ201ÈÖÃÏ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¢Ì¾¸Å²°107¹æ¼¼/110¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏÊÕ Âö¼Â
¼çÍ×À½ÉÊ¡§¼«Î§Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È(AMR)¡¢FMS¡¢¼þÊÕ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.industryalpha.net/