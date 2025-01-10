Zenken¡¢Ä»¼è¸©¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õÆþ¿¦°÷¸¦½¤»ö¶È¡×¤ò¼õÂ÷
Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ½çÇ·Î¼¡¢°Ê²¼ Zenken¡Ë¤Ï2024Ç¯12·î26Æü¡¢Ä»¼è¸©¤«¤é¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õÆþ¿¦°÷¸¦½¤»ö¶È¡×¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õÂ÷¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õÆþ¤ì¡¦ÄêÃå»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤»ö¶È¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¸©Æâ¤Î²ð¸î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÄ»¼è¸©¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¡£Zenken¤ÏÄ»¼è¸©Æâ¤Î³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤ò¼õÆþ¤ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤ä¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õÆþ¤ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤ò´ë²è¤·Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Zenken¤Î³°¹ñ¿Í»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ª¤è¤Ó²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¸ì¹Ö»Õ¤¬¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤ÎÊ¸²½¡¢É÷½¬¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢±ß³ê¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÉ½¸½¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿¦°÷¤È¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤ÎÆüËÜ¿Í¿¦°÷¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¿¦¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤äÄ©Àï¡¢ÆüËÜ¿Í¿¦°÷¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÊýË¡¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Zenken¤Ï¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Î¸¦½¤¤ä½¢Ï«´Ä¶¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚZenken³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ Zenken³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½çÇ·Î¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ 1-3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー22F
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë5·î2Æü
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë7·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 438,788Àé±ß¡Ê2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7371¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§ https://www.zenken.co.jp/