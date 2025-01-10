¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¤ò2025Ç¯1·î15Æü(¿å)19»þ¤è¤ê»öÁ°ÈÎÇä³«»Ï¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢Nornis¡ÊØü°ç¤È¤³¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ2Ì¾¤Ë¤è¤ë½÷À¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¤ò2025Ç¯1·î15Æü(¿å)19»þ¤è¤ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î15Æü(¿å)19»þ¤«¤é¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¤Î»öÁ°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É2¼ï¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¥¿¥ª¥ë¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯Ver.¡Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅöÆü²ñ¾ìÈÎÇä¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢»ö¸å¼õÃíÈÎÇä¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Î8¼ïÎà¡£
¡¡
¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯1·î15Æü(¿å)19»þ¤«¤é¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp/)¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÃíÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºß¸ËÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ìÈÎÇä¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡Nornis¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/_Nornis¡Ë¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊªÈÎX¡Êhttps://x.com/nijisanji_goods¡Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.nornis.com/event/orchestralive_concertodiluce/¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£¥Ð¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥È
¡¦²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§Ä¾·Â77mm¡ßÉý21mm
¡¦ÁÇºà¡§È¯¸÷¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉôÊ¬ ABS¼ù»é¡¢¥Ð¥ó¥°¥ëÉôÊ¬ ¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Âæ»æ »æ
¡¦È¯¸÷¿§¡§WHITE¢ªEMERALD GREEN¢ªLIGHT BLUE
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´2¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
ËÜÂÎ¡§W100mm¡ßH159mm°ÊÆâ¡¡¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæºÂ¡§W60mm¡ßH58mm¡Ê¶¦ÄÌ¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É£²¼ï¥»¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï(2Ëç¥»¥Ã¥È)
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W54mm¡ßH86mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡¦²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¡§W50mm¡ßH75mm¡ßD0.8mm ¢¨¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤¿»þ¤Î¥µ¥¤¥º
¥Á¥ãー¥à¡§W20mm¡ßH30mm¡ßD3mm
¢¨¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ºÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢PVC¡¢°¡±ô¹ç¶â¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¥¿¥ª¥ë¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯Ver.¡Ó
¡¦²Á³Ê¡§1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§200mmx200mm
¡¦ÁÇºà¡§ËÜÂÎ¡§¥Ñ¥¤¥ëÃÏ(ÌÊ100%)
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏSSÀÊÆÃÅµ¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ê²ñ¾ìÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§110mm¡ß160mm
¡¦ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡Ê»ö¸å¼õÃíÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
¡¡ËÜÂÎ¡§W128mm¡ßH182mm
¡¡µÓ¡§Á´Ä¹50mm
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´
¢¨Î¾ÌÌ¤ËÀÄ¿§¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥ª¥ë¥´ー¥ë¡Ê»ö¸å¼õÃíÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§15,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W83mm¡ßD84mm¡ßH82mm
¡¦ÁÇºà¡§ÌÚ¡¢¥¬¥é¥¹¡¢»æ
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§18ÊÛ¥·¥ê¥ó¥Àー¥ª¥ë¥´ー¥ë¡¢¼ê´¬¤¥¼¥ó¥Þ¥¤¼°¡¢¥Õ¥¿³«ÊÄ¤Ç¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë±éÁÕON/OFF¥¹¥È¥Ã¥Ñー»ÅÍÍ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×¥é¥¤¥Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
É´¡¹ÅÄÍÍ¡Êhttps://x.com/momota_ro5555¡Ë
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦»öÁ°ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î15Æü(¿å)19»þ～
¡¡¢¨ºß¸ËÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯2·î²¼½Ü～
¢¨È¯Á÷Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤òNornis Orchestra Live¡ÖConcerto di luce¡×ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±´õË¾¤ÎÊý¤Ï2025Ç¯2·î10Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤ËÇËÂ»¡¦Â»½ý¡¦ÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸ò´¹ÂÐ±þ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£Í¹Á÷¤Ç¤Î¸ò´¹¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¤Î¸ø±é¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¸ò´¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNornis Orchestra Live¡ØConcerto di luce¡Ù¡×³µÍ×
¢£¸ø±éÌ¾¡§Nornis Orchestra Live¡ÖConcerto di luce¡×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§
2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)
Ãë¸ø±é¡§OPEN12:30¡¿START13:30¡¢Ìë¸ø±é¡§OPEN18:00¡¿START19:00
¢£²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë
¢£½Ð±é¼Ô¡§Nornis¡ÊØü°ç¤È¤³ ¡¿ Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¡Ë
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.nornis.com/event/orchestralive_concertodiluce/
¢¨Â³Êó¤Ï¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦Nornis¸ø¼°X¡§https://x.com/_Nornis
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Nornis¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥é¥¤¥Ö
¡ÚNornis¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
VTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëØü°ç¤È¤³¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¤Î2Ì¾¤Ë¤è¤ë½÷À¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¸½ºß¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÃæ¿´¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ðー²Î¾§Æ°²è¤Ï¡¢1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(Nornis)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nornis.com/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Nornis
X¡§https://x.com/_Nornis
¡¡
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(Øü°ç¤È¤³)¡ä
YouTube¡§https://www.youtube.com/@InuiToko
X¡§https://x.com/inui_toko
¡¡
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(Ä®ÅÄ¤Á¤Þ)¡ä
YouTube¡§https://www.youtube.com/@MachitaChima
X¡§https://x.com/chima_machita23
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp/
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦